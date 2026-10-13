UIF lleva su estrategia contra el narco a Washington y apuesta por frenar sus finanzas

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    UIF lleva su estrategia contra el narco a Washington y apuesta por frenar sus finanzas
    México presentó ante autoridades de la OEA sus avances en la detección y el congelamiento de recursos ilícitos vinculados con el crimen organizado, además de reiterar su disposición a fortalecer la cooperación internacional. FOTO: UIF

México presentó ante autoridades de la OEA sus avances en la detección y el congelamiento de recursos ilícitos vinculados con el crimen organizado.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México expuso su estrategia para combatir los recursos económicos de la delincuencia organizada durante una reunión internacional celebrada en Washington, Estados Unidos, donde autoridades de distintos países analizaron mecanismos para enfrentar las redes criminales transnacionales.

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La participación mexicana se realizó en la Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT), organizada en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el objetivo de impulsar el intercambio de información y fortalecer la coordinación entre los gobiernos.

Durante el encuentro, México compartió su experiencia en la identificación y el congelamiento de flujos financieros ilícitos relacionados con actividades criminales, y reiteró su disposición a colaborar con otros países para combatir estas estructuras.

UIF EXPONE SU ESTRATEGIA CONTRA LAS FINANZAS DEL NARCO

La intervención de la UIF puso el foco en uno de los componentes clave de la lucha contra el crimen organizado: seguir el rastro del dinero que permite financiar sus operaciones.

La detección de movimientos financieros ilícitos y el congelamiento de recursos vinculados con actividades criminales forman parte de las herramientas utilizadas para limitar la capacidad económica de estas organizaciones.

En este contexto, la representación mexicana destacó la importancia de compartir experiencias y fortalecer la cooperación internacional, debido a que las redes delictivas pueden operar en varios países y aprovechar las diferencias entre sus sistemas financieros y mecanismos de vigilancia.

Sin embargo, la información difundida sobre la participación de México no detalló montos específicos de recursos congelados ni cifras sobre las operaciones presentadas durante la reunión.

OEA LLAMA A FORTALECER LA COOPERACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Durante la inauguración de la RANDOT, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, advirtió que ningún país puede derrotar por sí solo a la delincuencia organizada transnacional, incluso si cuenta con amplios recursos y capacidades.

El funcionario señaló que las organizaciones criminales han desarrollado estructuras interconectadas que cruzan fronteras, aprovechan los avances tecnológicos y representan un desafío para las instituciones democráticas, la seguridad y la confianza pública.

Ante este escenario, Ramdin defendió la necesidad de establecer respuestas coordinadas que permitan compartir inteligencia, debilitar las redes financieras ilícitas y desarrollar soluciones sustentadas en evidencia.

También pidió a los Estados miembros convertir sus compromisos políticos en acciones concretas, con respeto a la soberanía nacional, el Estado de derecho y los derechos humanos.

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¿QUÉ ES LA REUNIÓN RANDOT DE LA OEA?

La Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Delincuencia Organizada Transnacional es un espacio de diálogo y cooperación entre los Estados miembros de la OEA para coordinar acciones frente a las estructuras criminales que operan en distintos territorios.

Sus trabajos se enmarcan en instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, así como en los mecanismos hemisféricos de acción y cooperación contra estas actividades.

La participación de México en Washington refleja la importancia de la colaboración entre países para enfrentar un problema que supera las fronteras nacionales. En particular, el intercambio de información financiera puede contribuir a identificar recursos ilícitos y debilitar las estructuras económicas que sostienen al crimen organizado.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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