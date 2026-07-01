Un aliado de EU propone colaborar con Irán para cobrar peaje en el estrecho de Ormuz

Omán, un aliado de Estados Unidos que inicialmente se había opuesto al plan iraní de cobro de peajes en la vital vía marítima, presentó una propuesta formal a Estados Unidos y otros aliados según la cual las compañías navieras tendrían que pagar tasas de servicio para utilizar el estrecho, informó el New York Times.

Según varios informes, Irán y Omán han acordado seguir adelante con un plan para cobrar tasas “voluntarias” a los barcos que navegan por el estrecho de Ormuz.

Omán afirmó que la propuesta está inspirada en las tasas que se cobran en el estrecho de Malaca y en Singapur, en el sudeste asiático, donde se recaudan contribuciones voluntarias para garantizar una navegación segura.

Si bien uno de los diplomáticos regionales declaró al Times que las cuotas serían voluntarias, los funcionarios iraníes insistieron en que los pagos serían obligatorios.

El plan también presenta otra diferencia clave con respecto a los peajes del Estrecho de Malaca: en 15 años, el Fondo de Ayudas a la Navegación, gestionado por Singapur, Malasia e Indonesia, ha recaudado tan solo 23 millones de dólares.

Irán proyectó que los peajes del estrecho de Ormuz podrían generar 40 mil millones de dólares al año.

Los detalles del plan se dan a conocer apenas un día después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, expresara su apoyo a un plan conjunto con Irán para imponer “tasas por servicios marítimos” en el estrecho de Ormuz, según informó la cadena de televisión iraní Press TV.

Al-Busaidi afirmó que Mascate sigue oponiéndose al plan de peaje directo de Irán para ese punto estratégico para el suministro de petróleo, pero señaló que las tarifas son necesarias para mantener la seguridad de la navegación en esas aguas.

“Algunos de los servicios pueden incluir la mejora de la seguridad de la navegación, la protección de las aguas contra la contaminación y el aumento de la preparación para hacer frente a accidentes o emergencias”, dijo el ministro sobre el plan de recaudación.

Esta postura se hace eco de una declaración conjunta emitida la semana pasada por Teherán y Mascate, en la que los gobiernos se negaron a descartar el cobro de tasas en el estrecho de Ormuz, después de que la administración Trump insistiera públicamente en que Teherán no puede cobrar peajes.

Estos acontecimientos amenazan con cambiar permanentemente el estrecho, por donde transita el 20% del suministro mundial de petróleo.

Antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra con Irán, la ruta marítima internacional era libre y estaba abierta a los más de 130 buques que navegaban por sus aguas a diario.

Aún no está claro si Estados Unidos aceptará el plan de Omán de cobrar tasas de servicio voluntarias, tras la insistencia reiterada del presidente Trump en que el estrecho de Ormuz siga siendo un espacio de libre acceso para todos.

El presidente ya había calificado de “inaceptable” cualquier sistema de peajes o tasas a lo largo del estrecho, llegando incluso a amenazar a Omán si no “se comportaba como todos los demás”.