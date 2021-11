Un solo policía vigila un pueblo de 11 mil personas en Zacatecas; renuncian compañeros por llegada de sicarios

Por su parte, el alcalde de Ciudad Cuauhtémoc, Francisco Arcos, pidió a la población no salir de sus casas a menos que sea necesario.

“No tenemos policía municipal (...), yo tendré el teléfono de seguridad pública y estaré atendiendo sus llamadas”, dijo el alcalde en sus redes sociales.

“Quiero pedirle a toda la población que si no tiene que salir en las noches no salga, que se resguarde, que sean precavidos, que se cuiden, que cuiden de sus familias (...), no salgan de sus casas, no se expongan sino hay necesidad, salgan a hacer lo necesario a trabajar, al mandado. No es una indicación, es una invitación para que tengan ustedes en cuenta su propia seguridad”, puntualizó el mandatario municipal.

Además, el alcalde reitero su compromiso con los ciudadanos y dijo, no los abandonará en estas circunstancias adversas que vive el municipio.

“No me voy del municipio, aquí me quedo. Si queremos que en un futuro nuestro municipio recupere la paz, hay que mejorar como padres, ciudadanos, hijos. Cuídense mucho”, dijo.

El jueves que encontraron diez cadáveres que habían sido colgados de un puente del municipio de Cuauhtémoc, en el norteño estado de Zacatecas, una región con fuerte presencia del crimen organizado.

Las autoridades hallaron por la mañana a nueve de los cuerpos todavía suspendidos en el puente mientras que el décimo ya había caído sobre la carretera.