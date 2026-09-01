‘Una amistad de años’: Andy, Bobby y empresario del ‘cónclave’ viajaron juntos a EU en 2024

CDMX.- La relación entre Andrés y Gonzalo López Beltrán con el empresario tequilero Juan Domingo Beckmann es una “amistad de años”, así lo asegura el periodista Carlos Loret de Mola tras revelar una fotografía de inicios de 2024 donde aparecen los tres personajes junto con el restaurantero Ramón Orraca, en California, Estados Unidos. En la imagen, presentada la noche de ayer en su noticiero de Latinus y publicada hoy en su columna Historias de Reportero, los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador –quien aún estaba en funciones– se encuentran sentados en las butacas más exclusivas del estadio de Los Gigantes de San Francisco, cuando “Andy López Beltrán sí tenía visa”.

A su lado están Orraca y Beckmann, “uno de los hombres más ricos de México y dueño del emporio tequilero Cuervo”, y además integrante del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización creado en noviembre de 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum. “Era 2024, al arranque de la temporada de beisbol de las Grandes Ligas. En las butacas más cotizadas del estadio de los Gigantes de San Francisco, Andy y su hermano Bobby aparecen sentados entre dos empresarios muy conocidos: Juan Domingo Beckmann, uno de los hombres más ricos de México y dueño del emporio tequilero Cuervo, y Ramón Orraca, cabeza del conocido grupo restaurantero que lleva su apellido”, refiere en su columna. La fotografía se suma a lo revelado ayer por el también periodista Héctor de Mauleón, en El Universal, quien difundió un video de una “encerrona” en un restaurante de la Condesa, ocurrida el 24 de agosto de este año. En el “cónclave”, como lo llamó De Mauleón, participaron Andy, Bobby, Beckmann, Daniel Asaf, exsecretario particular de AMLO, así como Mauricio Garduño, un empresario con negocios de tecnología y transformación digital, donde descorcharon un vino de 20 mil pesos.

🔴 "El cónclave de la Condesa"



🗣️ Andy López Beltrán, su hermano Gonzalo, Daniel Asaf y varios empresarios se reunieron por 5 horas en un restaurante de la Condesa en medio de la crisis por el caso Cuén-Sinaloa



🤔 ¿De qué habrán hablado? @hdemauleon nos lo cuenta en su... pic.twitter.com/o3mbdwyHf0 — El Universal (@El_Universal_Mx) August 31, 2026

‘ASPIRAN A SER PARTE DE LA ÉLITE’: CUESTIONA LORET DISCURSO DEL OBRADORISMO “¿Con qué imágenes amanecimos hoy? Estas, en las que se ve a los hijos de López Obrador haciendo todo lo que el expresidente criticaba”, reprochó ayer Loret de Mola en su noticiero. Para el periodista, las imágenes de los hijos de López Obrador no sólo “violan” los cimientos éticos del obradorismo, sino que desmienten la narrativa de su padre, motivo por el que los cuestiona: “¿Dónde queda el discurso de austeridad, el de separar el poder político del poder económico? ¿Dónde quedan las críticas a los empresarios ‘machuchones’?”, escribe al respecto hoy en su columna Historias de Reportero. “Los cuatro hijos de AMLO son el desmentido perfecto del discurso de su papá. Aspiran –y eso se confirma en cada actividad de su vida cotidiana– a formar parte de la élite mexicana con dinero”, agrega. El periodista, además, responsabiliza directamente al expresidente, a quien califica de hipócrita, al asegurar que “él siempre ha sabido del comportamiento de sus hijos y lo ha permitido. No es una víctima de unos herederos mal portados. Es culpable de ‘ponerlos donde hay’ y cómplice de permitir que saquearan”.

ARREMETE CARLOS LORET TAMBIÉN CONTRA LA CÚPULA EMPRESARIAL En su columna de hoy, Loret de Mola también arremete contra el sector empresarial, de quienes exhibe su doble moral en busca del “derecho de picaporte”, muy lejos del “papel histórico del empresariado mexicano que pugnó por los avances democráticos, arriesgando sus privilegios”. El periodista afirma que, mientras en privado los empresarios “despotrican contra López Obrador, sus hijos, Sheinbaum y la 4T”, y se quejan del manejo económico, la deuda, la reforma judicial y el poder del Ejército, en público “buscan el negocio, el contrato, el trato privilegiado. Elogian, se toman la foto, se comportan genuflexos ante una clase gobernante que saben avanza hacia el autoritarismo”.

Si bien no se tiene certeza de qué temas se habrían abordado en el encuentro en la Condesa, porque los videos no tienen audio, presuntamente uno de ellos estaría relacionado con la detención de Fausto Corrales, testigo clave del asesinato del político sinaloense Héctor Melesio Cuén. De Mauleón llega a esa conclusión porque en uno de los videos se alcanza a ver que en la pantalla del teléfono de Gonzalo López aparece la nota de la vinculación a proceso de Corrales. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha dado declaraciones ni publicado algún comunicado al respecto.