UNAM avanza en ranking global: 36 disciplinas entre las mejores del mundo

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 26 marzo 2026
    UNAM avanza en ranking global: 36 disciplinas entre las mejores del mundo
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

COMPARTIR

TEMAS


Universidades
Rankings

Localizaciones


México

Organizaciones


UNAM

La UNAM logró posicionar 36 disciplinas entre las 100 mejores del mundo en el QS World University Rankings by Subject 2026, consolidando su presencia internacional y fortaleciendo su impacto académico y científico.

La Universidad Nacional Autónoma de México continúa consolidándose como una de las instituciones educativas más relevantes a nivel global. En la edición 2026 del QS World University Rankings by Subject 2026, la máxima casa de estudios del país logró posicionar 36 disciplinas entre las 100 mejores del mundo, superando las 31 registradas el año anterior.

Este avance no solo refleja un crecimiento cuantitativo, sino también cualitativo. Además, la universidad incrementó de 10 a 12 el número de disciplinas ubicadas dentro del Top 50 global, lo que evidencia una mejora sostenida en indicadores clave como reputación académica, reconocimiento entre empleadores e impacto de la investigación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/director-de-la-gaceta-unam-renuncia-por-error-ortografico-en-publicacion-EG19684257

Crecimiento sostenido en indicadores académicos

El posicionamiento de la UNAM en este ranking internacional responde a una mejora integral en diversos factores evaluados. Entre los principales destacan:

- Reputación académica, basada en la percepción de expertos a nivel -mundial

- Reputación entre empleadores, que mide la valoración del talento egresado

- Citas por publicación, indicador del impacto científico

- Productividad e investigación, reflejo de la generación de conocimiento

- Colaboración internacional, clave en la ciencia globalizada

Estos elementos permiten dimensionar el alcance de la institución no solo en México, sino en el escenario internacional.

Áreas de conocimiento con mayor posicionamiento

Por campos de estudio, la UNAM logró ubicarse en posiciones destacadas dentro del ranking global, lo que reafirma su fortaleza académica en distintas disciplinas:

- Artes y Humanidades: lugar 20 a nivel mundial

- Ciencias Sociales y Administración: posición 41

- Ingeniería y Tecnología: lugar 69

- Ciencias de la Vida y Medicina: posición 99

El ingreso de esta última área al Top 100 representa un avance significativo, ya que amplía la presencia de la universidad en sectores estratégicos para el desarrollo científico y social.

$!UNAM avanza en ranking global: 36 disciplinas entre las mejores del mundo

Disciplinas que destacan a nivel mundial

A nivel específico, varias disciplinas lograron posicionamientos sobresalientes dentro del ranking, consolidando la calidad académica de la UNAM:

- Antropología, Estudios del Desarrollo y Lenguas: lugar 17

- Historia del Arte: posición 20

- Ingeniería Petrolera: lugar 26

- Ingeniería de Minas y Metalurgia: posición 49

Estos resultados reflejan no solo el nivel académico de los programas, sino también su relevancia en contextos globales donde la investigación y la innovación son determinantes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/funam-anuncia-nuevas-becas-y-mas-apoyos-en-la-unam-proyecta-75-mil-beneficiarios-FO19602061

La UNAM y su impacto internacional

El ranking QS se construye a partir de criterios que evalúan la docencia, la investigación y la vinculación con distintos sectores. En este sentido, la UNAM ha logrado fortalecer su presencia en redes internacionales, impulsando colaboraciones científicas y consolidando su reputación como una institución de referencia.

Más allá de las cifras, este reconocimiento posiciona a la universidad como un actor clave en la generación de conocimiento y en la formación de profesionales altamente competitivos. Su avance en el ranking no solo es un logro institucional, sino también un indicador del potencial académico de México en el contexto global.

Con 36 disciplinas dentro del Top 100, la UNAM reafirma su papel como una de las universidades más influyentes de América Latina y un referente educativo a nivel mundial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Universidades
Rankings

Localizaciones


México

Organizaciones


UNAM

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Sostuvo que, en el caso del Plan B, sus aliados no respaldaron la votación y afirmó que el impacto político no se resolverá en el terreno de los acuerdos partidista.

Tras freno del PT, Sheinbaum llama a no romper alianza y arremete contra ‘el PRIAN’
El organismo insiste en que el camino no debe ser el cierre apresurado, sino una investigación profunda.

CNDH alerta presiones para cerrar caso Colosio y exige verdad a 32 años
Osmar ‘N’ es acusado por feminicidio, portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Aplazan audiencia de Osmar ‘N’, presunto culpable de la balacera escolar, para el 30 de marzo
A dos días de que se lleve a cabo el juego amistoso entre México y Portugal, continúan los últimos preparativos afuera del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

Vecinos del Estadio Azteca necesitarán su INE para entrar a sus hogares por México-Portugal
El presidente Donald Trump escucha al secretario de Defensa, Pete Hegseth en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Alista el Pentágono distintas opciones militares para asestar el ‘golpe final’ en la guerra contra Irán
La historia de Noelia Castillo no solo es personal, sino también profundamente simbólica.

Noelia Castillo: la joven que accedió a eutanasia por depresión
El cambio tecnológico debido a la implementación de la IA en los procesos productivos ha generado el desplazamiento o la baja de miles de empleados en EU.

Citan CEOs de Coca-Cola y Walmart a la IA como factor en su decisión de renunciar en EU
El legislador estatal progresista de Texas y candidato al Senado, James Talarico, quien también es seminarista presbiteriano, ha puesto su fe y compasión cristiana en el centro de su campaña.

Un pastor pidió que un demócrata fuera ‘crucificado con Cristo’. ¿Fue una amenaza?