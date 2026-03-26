$!UNAM avanza en ranking global: 36 disciplinas entre las mejores del mundo

La Universidad Nacional Autónoma de México continúa consolidándose como una de las instituciones educativas más relevantes a nivel global. En la edición 2026 del QS World University Rankings by Subject 2026, la máxima casa de estudios del país logró posicionar 36 disciplinas entre las 100 mejores del mundo, superando las 31 registradas el año anterior. Este avance no solo refleja un crecimiento cuantitativo, sino también cualitativo. Además, la universidad incrementó de 10 a 12 el número de disciplinas ubicadas dentro del Top 50 global, lo que evidencia una mejora sostenida en indicadores clave como reputación académica, reconocimiento entre empleadores e impacto de la investigación.

Crecimiento sostenido en indicadores académicos El posicionamiento de la UNAM en este ranking internacional responde a una mejora integral en diversos factores evaluados. Entre los principales destacan: - Reputación académica, basada en la percepción de expertos a nivel -mundial - Reputación entre empleadores, que mide la valoración del talento egresado - Citas por publicación, indicador del impacto científico - Productividad e investigación, reflejo de la generación de conocimiento - Colaboración internacional, clave en la ciencia globalizada Estos elementos permiten dimensionar el alcance de la institución no solo en México, sino en el escenario internacional. Áreas de conocimiento con mayor posicionamiento Por campos de estudio, la UNAM logró ubicarse en posiciones destacadas dentro del ranking global, lo que reafirma su fortaleza académica en distintas disciplinas: - Artes y Humanidades: lugar 20 a nivel mundial - Ciencias Sociales y Administración: posición 41 - Ingeniería y Tecnología: lugar 69 - Ciencias de la Vida y Medicina: posición 99 El ingreso de esta última área al Top 100 representa un avance significativo, ya que amplía la presencia de la universidad en sectores estratégicos para el desarrollo científico y social.

Disciplinas que destacan a nivel mundial A nivel específico, varias disciplinas lograron posicionamientos sobresalientes dentro del ranking, consolidando la calidad académica de la UNAM: - Antropología, Estudios del Desarrollo y Lenguas: lugar 17 - Historia del Arte: posición 20 - Ingeniería Petrolera: lugar 26 - Ingeniería de Minas y Metalurgia: posición 49 Estos resultados reflejan no solo el nivel académico de los programas, sino también su relevancia en contextos globales donde la investigación y la innovación son determinantes.

La UNAM y su impacto internacional El ranking QS se construye a partir de criterios que evalúan la docencia, la investigación y la vinculación con distintos sectores. En este sentido, la UNAM ha logrado fortalecer su presencia en redes internacionales, impulsando colaboraciones científicas y consolidando su reputación como una institución de referencia. Más allá de las cifras, este reconocimiento posiciona a la universidad como un actor clave en la generación de conocimiento y en la formación de profesionales altamente competitivos. Su avance en el ranking no solo es un logro institucional, sino también un indicador del potencial académico de México en el contexto global. Con 36 disciplinas dentro del Top 100, la UNAM reafirma su papel como una de las universidades más influyentes de América Latina y un referente educativo a nivel mundial.

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