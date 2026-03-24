Director de la Gaceta UNAM renuncia por error ortográfico en publicación

El periodista Juan Pablo Becerra-Acosta presentó su renuncia a la dirección de la gaceta UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México, tras cometer un error de ortografía en la portada de la edición 5 mil 639, la más reciente publicada el pasado lunes, y dedicada al poeta y político Jaime Sabines (1926-1999). “Como en el periodismo hay torpezas desgarradoras que arrancan la piel, que desuellan, presenté ya mi renuncia”, informó Becerra-Acosta en redes sociales.

¿POR QUÉ RENUNCIÓ? La reportera Leticia Robles de la Rosa había advertido en su cuenta de X acerca de dicha equivocación, consistente en colocar la palabra “desollan” en lugar de “desuellan” en la primera plana de Sabines, del cual se cumple el centenario de su nacimiento el próximo miércoles. “Hoy la Gaceta UNAM trae un error en su portada que es doloroso porque es la UNAM, la Máxima Casa de Estudios. ‘Desollan’. Eso no existe. Es desuellan. Los versos del gran Sabines desuellan, no ‘desollan’”, comentó sobre la edición de la portada de Gaceta UNAM dedicada a los 100 años de Sabines, junto a una infografía de la Real Academia Española (RAE) con la forma correcta para conjugar este verbo.

Y es que en la portada se puede leer “desollan”, en lugar de “desuellan”.

Después de esta observación, Becerra-Acosta comentó en redes que al comienzo iba a decir “versos desgarradores”, se adjudicó el error cometido cuando cambió el sumario y deslindó a la Máxima Casa de Estudios. “Es una equivocación enteramente mía. En consecuencia, como en el periodismo hay torpezas desgarradoras que arrancan la piel, que desuellan, presenté ya mi renuncia”, agregó.

Tras la aclaración, la edición digital de la Gaceta UNAM fue corregida, por lo que se puede leer “versos que desuellan”, al momento, la Universidad Nacional Autónoma de México no se ha pronunciado al respecto en su Dirección General de Comunicación Social (DGCS).

¿QUÉ DICE LA RAE? De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (DLE) de la RAE, el concepto “desollar” quiere decir “causar a alguien grave daño en su persona, honra o hacienda” y “desuellan” es la conjugación en presente de indicativo para la tercera persona del plural, en otras palabras, ustedes y ellas/ellos. Becerra-Acosta es director desde agosto de 2021, en sustitución de Hugo Huitrón Vera; cuenta con más de 40 años de experiencia en medios de comunicación como Unomásuno, Milenio, El Universal, entre otros. Hasta el momento, se desconoce quién estará a cargo de la dirección de la Gaceta UNAM tras la renuncia. (Con información de El Universal)

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