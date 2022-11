‘Van a haber puros acarreados’... AMLO ironiza y dice que los mexicanos asistirán a la marcha a defender la 4T (video)

También, López Obrador se refirió a quienes han descrito su marcha como un “desfile”, pues este acto se convocó desde el gobierno, una postura oficial la cual no proviene de la ciudadanía.

“Sí vamos a marchar, va a ir mucha gente del pueblo y de todas las clases sociales. Va a ser marcha o desfile. Van a haber puros acarreados, pura gente que no va a saber a qué va ¿Creen que no va a saber a qué va? Va a defender sus derechos, va a defender la Cuarta Transformación”.

En este sentido, el mandatario mexicano también externó la invitación a los servidores públicos “mientras no tengan ninguna actividad” para el evento de festejo de la 4T y destacó las dificultades que han superado durante su administración.

“Es un acto para celebrar el que a pesar de los pesares se ha ido avanzando en nuestro país y es en beneficio de todos, porque hemos enfrentado fenómenos externos; lo más difícil fue la pandemia, ahora los efectos de la guerra”, dijo el presidente en su mañanera.

Posteriormente, aclaró que aún no existe una ruta definida para la manifestación de este domingo y que aún lo definirá con su equipo de trabajo.

Podría ser mi última movilización

Previo a la marcha a la que convocó el 27 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que esta podría ser la última en la que participe.

“Puede ser la última, aunque no puedo decir de manera categórica que es la última, porque no sabemos qué nos depara el destino; nosotros nos mantenemos, eso no debe de olvidarse, no han podido derrotarnos los adversarios, el conservadurismo, porque tenemos el respaldo del pueblo”, dijo en su conferencia matutina este miércoles desde Manzanillo, Colima.

El mandatario comentó que la participación será voluntaria y no habrá pase de lista, ni acarreo en la movilización del domingo.