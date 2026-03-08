Van contra ‘pensiones doradas’: Senado alista debate para topar jubilaciones de exfuncionarios
La Mesa Directiva anticipa una discusión constitucional que busca acotar los montos de retiro en el servicio público
CDMX.- La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que esta semana se discutirá la iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución para poner un límite a las jubilaciones y pensiones de altos funcionarios públicos.
En un videomensaje, la senadora explicó que la propuesta fue remitida por la titular del Ejecutivo federal el martes pasado y planteó que, con ella, se busca poner fin a las llamadas “pensiones doradas”.
Detalló que, de aprobarse, funcionarios y exfuncionarios no podrán recibir más del 50% de lo que gana la presidenta de la República, lo que actualmente equivale a 70 mil pesos mensuales.
Castillo Juárez señaló que, además, senadoras y senadores estarán pendientes de la discusión en la Cámara de Diputados sobre la reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum remitió la semana pasada al Congreso de la Unión.
Indicó que otro tema relevante en la agenda del Senado será la rendición del Informe Anual de la Fiscalía General de la República.
La presidenta de la Mesa Directiva sostuvo que el Senado “seguirá discutiendo y aprobando dictámenes de consenso” y adelantó que en la sesión del pleno del próximo miércoles se abrirá un espacio para que una persona hablante de lengua indígena comparta propuestas, experiencias y el significado de su cultura.
Recordó que este lunes se realizará la reunión de la Junta de Coordinación Política para revisar los temas a tratar, y que en la reunión de la Mesa Directiva del martes se definirá la agenda en específico.