Vecinos someten a presunto extorsionador en Iztapalapa; amenazaba con quemar un negocio

CDMX.- Policías de la Ciudad de México detuvieron a un hombre acusado de exigir dinero a un comerciante bajo la amenaza de quemar su negocio, en hechos registrados en la alcaldía Iztapalapa. La detención ocurrió luego de que varias personas lo retuvieran en la vía pública.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados sobre una detención ciudadana en la avenida 5 de Mayo, ubicada en la colonia Los Ángeles Apanoaya. Al llegar al punto, encontraron a un grupo de vecinos que mantenía sometido al presunto responsable.

De acuerdo con el reporte policial, un comerciante señaló directamente al hombre, afirmando que momentos antes le había exigido dinero y lo había amenazado con incendiar su establecimiento y causarle daño si no accedía.

Tras realizarle una revisión preventiva, los oficiales encontraron entre sus pertenencias una cantidad de dinero que el denunciante reconoció como la que había entregado bajo coacción. La SSC confirmó que este hallazgo reforzó la acusación en contra del individuo.

El hombre, de 25 años, fue detenido y trasladado ante un agente del Ministerio Público en Iztapalapa, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de extorsión.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera formal cualquier intento de extorsión y evitar enfrentar por cuenta propia a presuntos delincuentes, con el fin de prevenir riesgos y garantizar un proceso legal adecuado. Con información de El Universal