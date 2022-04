“Vende patrias”, AMLO afirma que se cometió acto de traición a México

Con dureza el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró “que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores, que en vez de defender lo público se convirtieron en defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar a robar, estos diputados respaldaron a saqueadores.”

En una amplia exposición sobre los sucesos de ayer en San Lázaro, descartó una nueva iniciativa presidencial en materia eléctrica, porque se enfocará en los proyectos que le restan para concluir su mandato. Y adujo que para conseguir ese objetivo será necesario conseguir más votos en la elección de 2024.

Y a eso añadió, que corresponderá al candidato presidencial de su partido volverlo a plantearlo, con objeto de consolidar el rescate de la industria eléctrica y el petróleo.

En su conferencia de prensa matutina advirtió que esto “no termina, esto apenas comienza. Nos preparamos para la traición, se definió una estrategia desde el principio para rescatar la industria eléctrica y el petróleo.”

El tabasqueño reiteró su rechazo a la votación en la Cámara de Diputados porque fue “muy lamentable lo sucedido, los conservadores (mexicanos) siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado los intereses extranjeros en contra del interés nacional. Lo de ayer sin exagerar tiene que ver con el pensamiento conservador que predomina y ellos prefirieron estar bien con los potentados, y hubieron diputados que votaron a favor de México, los vende patria no argumentaron nada en contra, y uno de los que subió a defender el punto (Idelfonso Guajardo) fue el secretario de economía, a decir que nos iba a ir muy mal con los extranjeros, que nos iban a castigar. Él cuando estaba negociando el tratado de libre comercio, junto con el mandamás (Luis) Videgaray ya habían entregado el petróleo, para que el petróleo se México se entregará al interés de Estados Unidos y Canadá.”

De esa forma reveló que qué cómo “afortunadamente como ya los conocemos. Los que están detrás son los Fondos de Inversión que dominan el mundo, luego las empresas y luego los intereses oligárquicos.

“Ahora fue hasta vergonzoso ver al PRI, como palero del PAN. Pero lo del PRI y otros partidos paleros, el de Movimiento Ciudadano, ya se terminó de integrar el bloque conservador.”

Al sostener que los “otro que nos importa mucho es el litio. Ayer los diputados traidores a la patria, algunos no han tomado conciencia del litio de la ambición de las grandes empresas. Ambiciónan el litio más que nada, aunque no hablen del tema, en dos años ha aumentado 10 veces el precio del litio.”

López Obrador envió un mensaje a la población, “decirle a la gente que no hay nada que tener, actuamos ante los intereses muy fuertes y desalmados, no hay principios, no hay ideales, no hay nada. Lo qué pasó ayer fue vergonzoso pero aleccionador, va a ayudar mucho”.

Con información de La Jornada