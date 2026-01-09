Viaje en cabina Premier desde Europa coloca otra vez a Noroña en el centro de críticas
El senador Gerardo Fernández Noroña fue captado dormido en un vuelo de Roma a la Ciudad de México
CDMX.- El senador Gerardo Fernández Noroña volvió a colocarse en el centro de la polémica pública luego de ser captado nuevamente viajando en clase Premier, esta vez en su vuelo de regreso de Roma a la Ciudad de México, tras un periodo vacacional en Europa.
Las imágenes, difundidas el 9 de enero, corresponden al vuelo realizado el 6 de enero y muestran al legislador ocupando un asiento en la cabina Premier One, una categoría que ofrece mayor comodidad, incluidos asientos tipo cama y atención diferenciada a bordo.
El episodio no es aislado. En 2022 y 2023, Fernández Noroña ya había sido captado en vuelos internacionales en primera clase, incluidos trayectos a Francia y otros destinos europeos, situaciones que también detonaron críticas y debates públicos sobre la congruencia entre su estilo de vida y el discurso de austeridad que ha sostenido desde la tribuna política.
En aquellos casos, el senador defendió su derecho a viajar en la categoría que considere adecuada, al argumentar que la austeridad aplica al uso de recursos públicos y no a decisiones personales cuando se trata de gastos cubiertos con dinero propio. En algunas ocasiones, incluso aseguró haber pagado de su bolsillo la diferencia de costo respecto a boletos convencionales.
La nueva difusión de imágenes reactivó esa discusión, particularmente porque el viaje tuvo un carácter personal y no estuvo vinculado a una actividad legislativa oficialmente anunciada, lo que intensificó las críticas en redes sociales y entre comentaristas políticos.
La controversia se suma además a un video viral grabado días antes en Roma, cerca de la Fontana di Trevi, donde el senador respondió a un ciudadano que lo cuestionó por encontrarse de vacaciones en Europa en medio del debate internacional en torno a la situación en Venezuela.
Hasta el momento, Fernández Noroña no ha emitido una postura específica sobre este vuelo en particular ni ha precisado públicamente cómo fue cubierto el costo del boleto, un punto que ha sido recurrente en polémicas previas relacionadas con viajes en categorías de mayor costo.
La reiteración de este tipo de episodios ha convertido el tema en un patrón reconocible dentro de la discusión pública sobre la imagen, el comportamiento personal y la congruencia discursiva de figuras políticas que han hecho de la austeridad una de sus principales banderas. Con información de Agencias