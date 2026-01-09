Viaje en cabina Premier desde Europa coloca otra vez a Noroña en el centro de críticas

CDMX.- El senador Gerardo Fernández Noroña volvió a colocarse en el centro de la polémica pública luego de ser captado nuevamente viajando en clase Premier, esta vez en su vuelo de regreso de Roma a la Ciudad de México, tras un periodo vacacional en Europa.

Las imágenes, difundidas el 9 de enero, corresponden al vuelo realizado el 6 de enero y muestran al legislador ocupando un asiento en la cabina Premier One, una categoría que ofrece mayor comodidad, incluidos asientos tipo cama y atención diferenciada a bordo.

El episodio no es aislado. En 2022 y 2023, Fernández Noroña ya había sido captado en vuelos internacionales en primera clase, incluidos trayectos a Francia y otros destinos europeos, situaciones que también detonaron críticas y debates públicos sobre la congruencia entre su estilo de vida y el discurso de austeridad que ha sostenido desde la tribuna política.

En aquellos casos, el senador defendió su derecho a viajar en la categoría que considere adecuada, al argumentar que la austeridad aplica al uso de recursos públicos y no a decisiones personales cuando se trata de gastos cubiertos con dinero propio. En algunas ocasiones, incluso aseguró haber pagado de su bolsillo la diferencia de costo respecto a boletos convencionales.

La nueva difusión de imágenes reactivó esa discusión, particularmente porque el viaje tuvo un carácter personal y no estuvo vinculado a una actividad legislativa oficialmente anunciada, lo que intensificó las críticas en redes sociales y entre comentaristas políticos.

La controversia se suma además a un video viral grabado días antes en Roma, cerca de la Fontana di Trevi, donde el senador respondió a un ciudadano que lo cuestionó por encontrarse de vacaciones en Europa en medio del debate internacional en torno a la situación en Venezuela.