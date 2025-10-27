Víctor Álvarez Puga solicitó asilo en EU alegando que en México sufría persecución

Noticias
/ 27 octubre 2025
    Víctor Álvarez Puga solicitó asilo en EU alegando que en México sufría persecución
    Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont y prófugo de la justicia mexicana, se encuentra detenido en un centro de procesamiento en Miami, Florida. FOTO: ESPECIAL

Fue en 2021 cuando el esposo de Inés Gómez Mont solicitó asilo a EU bajo el argumento de sufrir persecución por sus “creencias políticas conservadoras”

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont y prófugo de la justicia mexicana, se encuentra detenido en un centro de procesamiento en Miami, Florida.

Aunque el empresario solicitó asilo a Estados Unidos en julio de 2021, durante las acusaciones en su contra y bajo el argumento de sufrir persecución por sus “creencias políticas conservadoras”.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en EU a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont y empresario vinculado a investigaciones de corrupción en México

ASILO EN EU

De acuerdo con un documento judicial fechado el pasado 15 de octubre, Álvarez Puga fue detenido el pasado 24 de septiembre por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y trasladado al centro de procesamiento North Krome, en Miami, por su situación irregular en Estados Unidos.

El documento señala que el mexicano ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 y tenía permiso para permanecer en el país hasta el 13 de julio del mismo año.

Salió del país el 9 de julio con rumbo a las Bahamas, pero regresó, por barco, un día después; aunque tenía previsto regresar al país el 21 de ese mes. Sin embargo, a su llegada a Estados Unidos “no fue inspeccionado por un oficial de migración al ingresar”.

TE PUEDE INTERESAR: UIF critica liberación de cuentas bancarias a Inés Gómez Mont; órdenes de aprehensión siguen vigentes

El día 11 de julio, solicitó asilo en Estados Unidos, alegando que en México sufría persecución “por sus creencias políticas conservadoras” y que tenía “miedo de regresar a México debido a sus opiniones políticas y a su pertenencia a un determinado grupo social”.

“Su solicitud de asilo supuestamente detallaba la persecución que él y su familia enfrentaron en México debido a sus ‘creencias políticas conservadoras’ y exponía su ‘temor a regresar a México debido a su opinión política y pertenencia a un grupo social en particular’”, señala el registro judicial.

La solicitud fue presentada ante los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), y aún está pendiente. El mexicano fue detenido con fines de deportación, al no estar legalmente en Estados Unidos.

En el documento judicial, el mexicano cuestiona su detención y reclama su derecho a fianza. La juez de Distrito Cecilia M. Altonaga determinó que, en efecto, el detenido tiene derecho a una audiencia individual de fianza y exige se le asigne una fecha para ello o, de lo contrario, sea liberado.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Volverá a la televisión? Desbloquea UIF cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y su esposo

¿DE QUÉ SE ACUSA A ÁLVAREZ PUGA Y GÓMEZ MONT EN MÉXICO?

En México, Álvarez Puga y su esposa, presentadora de televisión Inés Gómez Mont -cuyo paradero se desconoce-, tienen orden de detención emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) en 2021 por lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal.

El empresario es señalado de participar en una red de empresas fantasma o “factureras” que se utilizaron para simular contratos y desviar recursos públicos por hasta 3 mil millones de pesos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), cuando Miguel Ángel Osorio Chong (2012-2018) era titular.

Temas


Asilo
Detenciones

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Inés Gómez Mont

Organizaciones


ICE

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana