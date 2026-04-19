(VIDEO) Ciclistas vs. “cariñosas”: Manifestación en Tlalpan termina en conflicto en CDMX

La reciente inauguración de la ciclovía “La Gran Tenochtitlán” en Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México, provocó un nuevo episodio de tensión social. Lo que inició como una manifestación pacífica de trabajadoras sexuales terminó en confrontaciones verbales con ciclistas, evidenciando un conflicto que va más allá del uso del espacio público.

Durante la protesta, dejaron claro que no están en contra de los ciclistas, sino de las decisiones gubernamentales que, aseguran, no consideraron el impacto social ni económico del proyecto.

Las trabajadoras sexuales que laboran en el tramo entre San Antonio Abad y Chabacano se manifestaron para expresar su inconformidad con la nueva infraestructura. De acuerdo con sus testimonios, la ciclovía ha afectado directamente su actividad económica, al dificultar que los clientes puedan identificarlas o acercarse.

Principales reclamos de las manifestantes

Entre las demandas que expresaron durante la movilización destacan:

- Falta de estudios de impacto social y económico

- Afectaciones directas a sus ingresos

- Desplazamiento de zonas tradicionales de trabajo

- Exigencia de reparación del daño

Las manifestantes señalaron que el rediseño de la vialidad ha cambiado por completo la dinámica del lugar, lo que ha dejado a varias en situación vulnerable.

Ciclistas responden y crece la tensión

Por su parte, algunos ciclistas que transitaban por la zona se detuvieron para expresar su inconformidad ante los bloqueos y obstáculos colocados en la ciclovía. En redes sociales y durante la protesta, usuarios denunciaron que se han encontrado con objetos como piedras o cajas que dificultan el paso y representan un riesgo.

Esto generó momentos de tensión en el lugar, aunque no se reportaron enfrentamientos físicos de gravedad. Ambas partes coincidieron en un punto clave: no se consideran enemigos directos, pero sí víctimas de una mala planeación.

Un conflicto que se traslada a la calle

El desacuerdo refleja un problema más amplio sobre el uso del espacio urbano. Mientras los ciclistas defienden su derecho a una movilidad segura, las trabajadoras sexuales denuncian la pérdida de su sustento.

Este tipo de situaciones pone en evidencia la complejidad de implementar proyectos urbanos sin considerar a todos los sectores involucrados.

El papel del gobierno y la respuesta oficial

Durante la manifestación, el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, acudió al lugar para dialogar con las trabajadoras sexuales y contener la situación. Elementos de seguridad también estuvieron presentes para evitar que el conflicto escalara.

Por otro lado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, defendió la obra al señalar que la Calzada de Tlalpan es un espacio “multimodal”, pensado para peatones, ciclistas y automovilistas. Destacó que la construcción de ciclovías forma parte de una transformación en la movilidad urbana.