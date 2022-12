A través de las redes sociales, un usuario dio a conocer que luego de más de 4 horas de haber abordado el vuelo Y4 141 de la aerolínea Volaris desde el Aeropuerto Internacional de Cancún, la nave con destino a Puebla ha permanecido varada en la terminal aeroportuaria del Caribe Mexicano.

El usuario de Twitter, T.J. Sánchez, compartió que el vuelo programado para despegar a las 7:46 de las mañana con destino al Aeropuerto Internacional de Puebla, hasta las 11:08 de la mañana de este domingo 25 de diciembre, aún permanencia en tierra por una “pequeña falla”.

“11:08 am y seguimos aquí @viajaVolaris... Te mmste ya mejor bájanos y paga la comida y la estancia, ¿Qué hacemos desde las 8 am en el avión?... El vuelo salía 7:46 y estamos en la sala, nos bajaron del avión y de los pases para alimentos nada, no dan respuesta en su mostrador.”, señaló el usuario.

Y es que de acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Surestes (ASUR) esta “pequeña falla”, se trató de un defecto en la computadora del avión, misma que impidió que la nave pudiera partir hacia su destino obligando a que los pasajeros tuvieran que desembarcar del vuelo.

“Ya estaba de salida y lo regresaron, están esperando desembarcar” , señaló Araceli Alegría, representante del departamento de Relaciones Públicas de la terminal aeroportuaria de Cancún.