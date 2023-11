Xóchitl tiene los tamaños para liderar al país: Clouthier

El ex panista Manuel Clouthier aseguró que Xóchitl Gálvez, precandidata del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República, “tiene los tamaños” para liderar al país, pero requiere que la ciudadanía respalde su proyecto.

“Xóchitl yo creo que es una buena persona, yo creo que tiene los tamaños para liderar, pero sola no va a poder, si no nos sumamos a apoyar. Y si estamos esperando que sea la salvadora, yo soy creyente, estoy seguro, bajo mi convicción religiosa, que tarde o temprano vendrá el salvador, pero no viene en 2024, pongámonos a chambear”, dijo Clouthier.

Señaló que la capacidad de Gálvez no está en tela de juicio, pero sí la voluntad de los mexicanos para hacer lo que les corresponde.

Por otro lado, aseguró que la sociedad mexicana ha aprendido a premiar o castigar a sus gobiernos. Afirmó que Morena se ha equivocado en el gobierno y tendría que ser castigado por ello

“En mi opinión Morena se ha equivocado y, así como el PRI se equivocó y perdió, el PAN se equivocó y perdió, el PRI se volvió a equivocar y perdió, Morena se ha equivocado y debe de perder si somos una sociedad que entendemos el rol que nos corresponde. Morena debe perder porque se ha equivocado, porque le tomó el pelo, le dio atole con el dedo a la gente, ese es el grave problema”.

Señaló que llevará años llevar al país a la senda de desarrollo, pero es clave que los ciudadanos se vuelvan exigentes.