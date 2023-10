¿Y la bici? Así es el convoy militar que custodia a Xóchitl Gálvez por su gira en Nayarit

Xóchitl Gálvez, la virtual candidata predidenciable del Frente Amplio por México, dejó de lado su bicicleta durante su gira de trabajo por Nayarit, donde a su llegada a un evento con simpatizantes fue captada a bordo de una camioneta Suburban y acompañada por un convoy de al menos 17 militares.

A través de un video y fotografías publicados por el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Nayarit, se puede ver la llegada de la senadora panista al municipio de Ixtlán del Río.

Se ve a Gálvez Ruiz bajar de una camioneta en color blanco, y de inmediato comienza a saludar a los simpatizantes y militantes.

“YO ME DEJO QUERER, LA INSEGURIDAD ESTÁ”, EXPLICA XÓCHITL GÁLVEZ

“El tema de las cuatro camionetas de la Guardia Nacional y de la Sedena que me acompañan en Jalisco y Nayarit fue decisión de la Sedena, a mí nadie me preguntó, pero yo me dejo querer, nos dicen que el tema de la inseguridad está cabrón por acá”, dijo la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, por el convoy militar que la resguarda en Guadalajara.

TE PUEDE INTERESAR: Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y presidenciables serán cuidados por grupo élite del Ejército