‘Yo decido’ revictimiza mujeres, afirman expertas; Segob justifica campaña

El cartel de una campaña publicitaria del gobierno federal en el que aparece una mujer rechazando una botella de cerveza ha sido criticado por expertas en comunicación con perspectiva de género, quienes afirmaron que responsabiliza a las víctimas de lo que les ocurre y criminaliza el uso de sustancias.

En respuesta a las críticas, la Secretaría de Gobernación (Segob), responsable de la campaña, afirmó que esta se enmarca en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y que esta “promueve el libre, informado y placentero ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos entre las adolescencias”.

Sin embargo, para las especialistas Adriana Segovia y Angélica Contreras, las imágenes que conforman la campaña eximen de responsabilidades a los agresores sobre la comisión de actos que vulneran la vida de las víctimas, y a las autoridades de su obligación de prevenir, atender y castigar los actos de violencia.

Adriana Segovia, maestra en Terapia Familiar y docente en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, A.C., explicó en entrevista que la campaña de la Segob y el Consejo Nacional de Población (Conapo) tiene “un simplismo conservador de pensar que si no tomas no te pasa nada y evitas riesgos. Se pone toda la responsabilidad en la mujer, al menos en este caso, y no en los agresores o en la impunidad de las investigaciones, las verdaderas razones por las que estamos en riesgo”.

Además, señaló que el decir a las mujeres que no ingerir alcohol o drogas las previene de ser víctimas de algún delito “estigmatiza a quienes deciden libremente consumirlas, las hace culpables de las posibles agresiones, refuerza los sentimientos de culpa y es misógino”.

Angélica Contreras, comunicadora feminista y consejera de Cultivando Género, A.C., agregó que, además, la campaña deja completamente fuera del mensaje a quienes son responsables de las agresiones y no brinda información a las personas usuarias de sustancias como alcohol y drogas sobre consumo responsable o qué hacer en caso de ser víctima de algún delito, independientemente de las circunstancias en que se cometió.

