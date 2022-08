Va una breve introducción para los lectores que no han seguido esta saga: he argumentado que los políticos torreonenses son más proclives a la traición –deslealtad e ingratitud–, no como un tema personal sino por ser propio de la cultura política en la cual han crecido: individualista, pensada desde su provecho personal y regionalista: Pancho Villa es su icono cultural. Jorge Luis Morán, Mario Cepeda ...