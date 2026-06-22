¿Les platico? ¡Arre!

Van de lo jactancioso a lo jocoso, las “predicciones” de Ramón Alberto y los típicos noticieros que le dan coba; lo de los Ferris (plural correcto -según la RAE- del singular Ferriz); y lo de ciertos bisoños y octogenarios e incipientes alucinados medios locales.

Veamos, como dijo el invidente que le hacía al vidente, que también lo son éstos:

1 y 2.- CSP no es prioridad para Trump:

- Ramón Alberto presume contactos en EEUU. A lo mejor los tuvo, pero ya NO, desde que -contra su pesar- tuvo que confesar su cercanía y posterior convenciera lejanía con AMLO.

- Ni Trump, ni Marco Rubio creen en los conversos. Por eso J.D. Vance fue eliminado de la carrera para suceder a Donald en 2028. Recuerden: el montañés Vice presidente era el más ácido crítico de Trump, quien lo apaciguó dándole la vice presidencia.

- Es un converso como el otro mexicano de quien les platico.

- No hay ningún reporte confiable y verificable que permita suponer siquiera, que Trump realmente quiera moverle el agua a su contraparte mexicana.

- Su gobierno -él mismo y Rubio- van a seguir manejando a su conveniencia, el principio del “vecino incómodo”, que heredaron de Obama, Clinton y los anteriores presidentes norteamericanos.

- Al respecto, hay una broma en la Casa Blanca que me contó mi amigo que controla los RH de ese enclave desde hace 40 años.

- La broma se menciona en español: “Si los Bushes aprendieron a hacer buches con los presidentes mexicanos que les tocaron, Carter, Ford Clinton y los otros, con más razón...”

- Trump está concentrado en mantener la hegemonía bélica de EEUU en Oriente Medio y escasa prioridad -excepto la de lengua y dientes para fuera- le merece México, después del desmadrito que los drones iraníes le han armado en varias embajadas, incluyendo la emblemática de Riad, capital de Arabia Saudita.

- Trump no gusta del fútbol. Su deporte favorito es el béisbol. Por lo tanto, solo está esperando que termine el Mundial FIFA para asestarle a CSP un par de “batazos”, en la forma de extradiciones como las que han ocurrido en el último año y medio. Todo lo demás del presidente estadounidense respecto a su homóloga mexicana, es pura lengua de dientes para afuera.

3.- Salinas Pliego no será presidente:

- Cabeceó para el lado del chingazo cuando toleró que los Ferris agarraran su bandera.

- Padre e hijo son fichas muy lisas en credibilidad, honestidad y congruencia:

- El papá juraba lealtad a la Patria en su frustrado intento por ser presidente, cuando poquitos años antes le ponía los cuernos a su esposa con una compañera de trabajo.

- El hijo es un pájaro de cuentas, fichado en EEUU por conducir intoxicado con drogas.

- ¿Saben cómo quiere recuperarse Salinas Pliego del abono de $11 mil 200 millones sobre sus históricos adeudos fiscales, que suman 32 mil 132 millones? Cobrándoles a sus 23 millones de clientes de Banco Azteca y Elektra, intereses anuales superiores al 100%, lo que lo convierte en el más descarado agiotista institucional de México.

- Además, una Corte de Nueva York determinó que sus empresas deben desde 2017 por bonos incumplidos, más de $580 millones de dólares a acreedores extranjeros, una deuda originada en 2017 por bonos incumplidos.

- Una demanda adicional de AT&T, iniciada en 2020, le exige el pago de $20 millones de dólares.

- Esta disputa llevó a una jueza a dictar desacato y a que el empresario pagara una fianza de $25 millones de dólares para evitar ser detenido.

- Adicionalmente, acreedores en Nueva York denunciaron ante una Corte federal en Miami, que TV Azteca realizó un préstamo sospechoso de $290 millones de dólares con Alter Bank (una institución internacional en Santa Lucía) poco antes de solicitar un concurso mercantil.

- O sea, ni Salinas Pliego es el perfil adecuado para botar a Morena del Palacio Nacional, ni los Ferris tienen calidad moral para ser sus bandereros.

4.- Samuel García SÍ completará su mandato:

- Con un solo Amparo que consiga -y en esas anda- tiene para completar su periodo como gobernador.

- La alharaca que se traen contra él, Mijes, Murat, Tatiana y compañía, no pasa de eso.

- Samuel está amarrado donde tiene que estar amarrado. Si queda bien con el Papa -en este caso, con la Mama- le valen madre los monaguillos.

- Ha sorteado todo lo negativo que representa su gobierno.

- Utiliza a Mike Flores como escudo de los madrazos que medio mundo le tira, para desgastarlo, y por añadidura, eliminarlo de la carrera por la candidatura a la gubernatura.

- Hace creer al respetable público, que quiere a Mariana como candidata, pero con ese tema está toreando para las tribunas.

- La marca Colosio ya decidió seguir en la senadurías y esperarse a la grande de 2030.

- Eso sí, necesita cambiar de estrategia en el manejo de su comunicación, porque Julieta y Valenzuela ya no quieren más queso, sino salir de la ratonera. Se les va a hacer.

- Tiene en Javier Navarro Velasco a un elemento que “cayó” para arriba, cuando lo quitó de la secretaría general de gobierno y lo nombró coordinador del buen gobierno, con 6 dependencias y secretarías clave a su cargo, además de la representación del Estado en la CDMX.

- Sería buen candidato del MC a la gubernatura de NL, pero ese no es el plan.

- Más bien veo a Javier culminar su brillante carrera política con tres años -o seis- como alcalde de San Pedro Garza García. Si consiguiera que el actual secretario de Finanzas -Rafael Serna Sánchez- hiciera equipo con él, sería “piece of cake”.

5.- Tatiana Clouthier no sucederá a Samuel:

- No tiene lana para sostener su lampareada campaña. Su anterior mecenas, Poncho Romo, anda dando tumbos entre las patas de los caballos.

- Por eso, Tatiana le vendió su alma a dos diablos: Julio Scherer Ibarra y por conducto de éste, a María del Rosario Piedra Ibarra, la invisible presidenta de la CNDH, que está desviando recursos públicos, al mandarle a varios operadores a NL, en tiempos que corresponden a sus funciones en la CDMX.

Cajón Desastre:

2a llamada para David de la Peña, Alcalde de Santiago, NL:

- Sanjuana Martínez Montemayor está provocando un desvío de recursos municipales en ese pueblo mágico.

- Durante dos días consecutivos de la semana pasada, “charoleó” lo que le queda de influencias para embaucar de alguna manera a la empleada municipal, Claudia Santana y a su acompañante, en la unidad oficial 0003, placas PJ 6215 B, de NL.

- Por instrucciones de Sanjuana, dejaron en una finca de mi propiedad, sendas amenazas de una supuesta acusación por acoso mediático, que NO ME HA SIDO NOTIFICADA por autoridad judicial alguna.

- Sus recaderas aprovecharon que las puertas de acceso a la Colonia estaban abiertas debido a los apagones masivos que nos receta la CFE.

- La única autoridad que en su caso tendría que notificarme, sería alguien del poder judicial, pero -reitero- nada hay de eso, solo copias xerográficas como las que manejan los más viles extorsionadores.

- Sanjuana da patadas de ahogada porque está demandada por DIFAMACIÓN y el pasado 15 de este mes incumplió con la primera audiencia del proceso.

- Tendrá su segunda cita con la justicia el próximo día 24. Ahí la estaremos esperando y después de ella, vamos contra la parvada de cómplices que todavía le siguen el juego. ¿Entendieron, Daniel Hinojosa, Luis Gerardo Treviño y Patricia Pérez Ramírez, alias “La Papera”? ¡Topen chivas o chillen llantas!