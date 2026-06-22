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    5 temas. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landero

Plácido DETONA 1 y 2.- CSP NO es prioridad para Trump. 3.- Salinas Pliego NO será presidente. 4.- Samuel SÍ completará su mandato. 5.- Tatiana NO lo sucederá

¿Les platico? ¡Arre!

Van de lo jactancioso a lo jocoso, las “predicciones” de Ramón Alberto y los típicos noticieros que le dan coba; lo de los Ferris (plural correcto -según la RAE- del singular Ferriz); y lo de ciertos bisoños y octogenarios e incipientes alucinados medios locales.

Veamos, como dijo el invidente que le hacía al vidente, que también lo son éstos:

1 y 2.- CSP no es prioridad para Trump:

- Ramón Alberto presume contactos en EEUU. A lo mejor los tuvo, pero ya NO, desde que -contra su pesar- tuvo que confesar su cercanía y posterior convenciera lejanía con AMLO.

- Ni Trump, ni Marco Rubio creen en los conversos. Por eso J.D. Vance fue eliminado de la carrera para suceder a Donald en 2028. Recuerden: el montañés Vice presidente era el más ácido crítico de Trump, quien lo apaciguó dándole la vice presidencia.

- Es un converso como el otro mexicano de quien les platico.

- No hay ningún reporte confiable y verificable que permita suponer siquiera, que Trump realmente quiera moverle el agua a su contraparte mexicana.

- Su gobierno -él mismo y Rubio- van a seguir manejando a su conveniencia, el principio del “vecino incómodo”, que heredaron de Obama, Clinton y los anteriores presidentes norteamericanos.

- Al respecto, hay una broma en la Casa Blanca que me contó mi amigo que controla los RH de ese enclave desde hace 40 años.

- La broma se menciona en español: “Si los Bushes aprendieron a hacer buches con los presidentes mexicanos que les tocaron, Carter, Ford Clinton y los otros, con más razón...”

- Trump está concentrado en mantener la hegemonía bélica de EEUU en Oriente Medio y escasa prioridad -excepto la de lengua y dientes para fuera- le merece México, después del desmadrito que los drones iraníes le han armado en varias embajadas, incluyendo la emblemática de Riad, capital de Arabia Saudita.

- Trump no gusta del fútbol. Su deporte favorito es el béisbol. Por lo tanto, solo está esperando que termine el Mundial FIFA para asestarle a CSP un par de “batazos”, en la forma de extradiciones como las que han ocurrido en el último año y medio. Todo lo demás del presidente estadounidense respecto a su homóloga mexicana, es pura lengua de dientes para afuera.

3.- Salinas Pliego no será presidente:

- Cabeceó para el lado del chingazo cuando toleró que los Ferris agarraran su bandera.

- Padre e hijo son fichas muy lisas en credibilidad, honestidad y congruencia:

- El papá juraba lealtad a la Patria en su frustrado intento por ser presidente, cuando poquitos años antes le ponía los cuernos a su esposa con una compañera de trabajo.

- El hijo es un pájaro de cuentas, fichado en EEUU por conducir intoxicado con drogas.

- ¿Saben cómo quiere recuperarse Salinas Pliego del abono de $11 mil 200 millones sobre sus históricos adeudos fiscales, que suman 32 mil 132 millones? Cobrándoles a sus 23 millones de clientes de Banco Azteca y Elektra, intereses anuales superiores al 100%, lo que lo convierte en el más descarado agiotista institucional de México.

- Además, una Corte de Nueva York determinó que sus empresas deben desde 2017 por bonos incumplidos, más de $580 millones de dólares a acreedores extranjeros, una deuda originada en 2017 por bonos incumplidos.

- Una demanda adicional de AT&T, iniciada en 2020, le exige el pago de $20 millones de dólares.

- Esta disputa llevó a una jueza a dictar desacato y a que el empresario pagara una fianza de $25 millones de dólares para evitar ser detenido.

- Adicionalmente, acreedores en Nueva York denunciaron ante una Corte federal en Miami, que TV Azteca realizó un préstamo sospechoso de $290 millones de dólares con Alter Bank (una institución internacional en Santa Lucía) poco antes de solicitar un concurso mercantil.

- O sea, ni Salinas Pliego es el perfil adecuado para botar a Morena del Palacio Nacional, ni los Ferris tienen calidad moral para ser sus bandereros.

4.- Samuel García completará su mandato:

- Con un solo Amparo que consiga -y en esas anda- tiene para completar su periodo como gobernador.

- La alharaca que se traen contra él, Mijes, Murat, Tatiana y compañía, no pasa de eso.

- Samuel está amarrado donde tiene que estar amarrado. Si queda bien con el Papa -en este caso, con la Mama- le valen madre los monaguillos.

- Ha sorteado todo lo negativo que representa su gobierno.

- Utiliza a Mike Flores como escudo de los madrazos que medio mundo le tira, para desgastarlo, y por añadidura, eliminarlo de la carrera por la candidatura a la gubernatura.

- Hace creer al respetable público, que quiere a Mariana como candidata, pero con ese tema está toreando para las tribunas.

- La marca Colosio ya decidió seguir en la senadurías y esperarse a la grande de 2030.

- Eso sí, necesita cambiar de estrategia en el manejo de su comunicación, porque Julieta y Valenzuela ya no quieren más queso, sino salir de la ratonera. Se les va a hacer.

- Tiene en Javier Navarro Velasco a un elemento que “cayó” para arriba, cuando lo quitó de la secretaría general de gobierno y lo nombró coordinador del buen gobierno, con 6 dependencias y secretarías clave a su cargo, además de la representación del Estado en la CDMX.

- Sería buen candidato del MC a la gubernatura de NL, pero ese no es el plan.

- Más bien veo a Javier culminar su brillante carrera política con tres años -o seis- como alcalde de San Pedro Garza García. Si consiguiera que el actual secretario de Finanzas -Rafael Serna Sánchez- hiciera equipo con él, sería “piece of cake”.

5.- Tatiana Clouthier no sucederá a Samuel:

- No tiene lana para sostener su lampareada campaña. Su anterior mecenas, Poncho Romo, anda dando tumbos entre las patas de los caballos.

- Por eso, Tatiana le vendió su alma a dos diablos: Julio Scherer Ibarra y por conducto de éste, a María del Rosario Piedra Ibarra, la invisible presidenta de la CNDH, que está desviando recursos públicos, al mandarle a varios operadores a NL, en tiempos que corresponden a sus funciones en la CDMX.

Cajón Desastre:

2a llamada para David de la Peña, Alcalde de Santiago, NL:

- Sanjuana Martínez Montemayor está provocando un desvío de recursos municipales en ese pueblo mágico.

- Durante dos días consecutivos de la semana pasada, “charoleó” lo que le queda de influencias para embaucar de alguna manera a la empleada municipal, Claudia Santana y a su acompañante, en la unidad oficial 0003, placas PJ 6215 B, de NL.

- Por instrucciones de Sanjuana, dejaron en una finca de mi propiedad, sendas amenazas de una supuesta acusación por acoso mediático, que NO ME HA SIDO NOTIFICADA por autoridad judicial alguna.

- Sus recaderas aprovecharon que las puertas de acceso a la Colonia estaban abiertas debido a los apagones masivos que nos receta la CFE.

- La única autoridad que en su caso tendría que notificarme, sería alguien del poder judicial, pero -reitero- nada hay de eso, solo copias xerográficas como las que manejan los más viles extorsionadores.

- Sanjuana da patadas de ahogada porque está demandada por DIFAMACIÓN y el pasado 15 de este mes incumplió con la primera audiencia del proceso.

- Tendrá su segunda cita con la justicia el próximo día 24. Ahí la estaremos esperando y después de ella, vamos contra la parvada de cómplices que todavía le siguen el juego. ¿Entendieron, Daniel Hinojosa, Luis Gerardo Treviño y Patricia Pérez Ramírez, alias “La Papera”? ¡Topen chivas o chillen llantas!

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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