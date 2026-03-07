8M: Las brechas que persisten entre mujeres y hombres

/ 7 marzo 2026
    8M: Las brechas que persisten entre mujeres y hombres
    ILUSTRACIÓN: FREEPIK

Prácticamente la mitad de las mujeres que trabajan percibió un salario mínimo o menor, lo que refleja también la brecha salarial

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) proporcionó información sobre las características sociodemográficas de las mujeres en México, de su situación económica y de su participación en el mercado laboral, a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2025.

Destaca que la tasa de participación laboral de las mujeres de 15 años o más se ubicó en 45.7 por ciento, mientras que en los hombres es de 75.1 por ciento, lo que representó una brecha de casi 30 puntos porcentuales. Coahuila, particularmente, se ubica justo en el promedio nacional.

De las mujeres ocupadas, 46.7 por ciento tuvo un ingreso de hasta un salario mínimo y 5.6 por ciento no recibió ingresos, en contraste con los hombres (34 y 4.8 por ciento, respectivamente).

Es decir, prácticamente la mitad de las mujeres que trabajan ganó un salario mínimo o menos, lo que refleja también la brecha salarial. Además, en un contexto en el que las mujeres, en muchas ocasiones, son también amas de casa o cuidadoras de los hijos.

Entre 2015 y 2025, la proporción de mujeres de 15 años y más que tenía estudios de nivel medio superior y superior aumentó de 27.2 a 38.3 por ciento.

Entre las mujeres se observó una mayor subocupación en aquellas que contaban con niveles de instrucción medio superior y superior (39.7 por ciento) y con secundaria completa (35.3 por ciento), en comparación con los hombres con niveles de instrucción similares (36.8 y 32.3 por ciento, respectivamente).

De las 24.3 millones de mujeres ocupadas en el mercado laboral, el 55.9 por ciento se encontraba en ocupación informal. El 9.4 por ciento se desempeñaba como trabajadora no remunerada, una proporción de más del doble que entre los hombres (4.5 por ciento). En contraste, 3.5 por ciento de las mujeres señaló ser empleadora, mientras que el porcentaje de hombres en el mismo rubro fue de 6.7 por ciento.

Un dato importante es la violencia laboral que viven las mujeres. En el primer trimestre de 2025, según la ENOE, se registraron 328 mil 288 eventos de abandono de empleo por parte de mujeres, 10 mil 297 en Coahuila. En cuanto a abandonos de hombres, fueron 346 mil 764 eventos, 15 mil 207 en Coahuila.

Del total nacional, 29 mil 139 eventos en mujeres fueron a causa de conflictos laborales o con sus superiores, lo que contrasta enormemente con 27 mil 443 eventos en hombres. Y contrasta teniendo en cuenta que hay una brecha de 30 puntos de participación laboral entre hombres y mujeres ocupadas.

En 4 mil 991 eventos, la razón fue que la mujer no podía responder a las exigencias del trabajo. En contraparte, en hombres fueron 5 mil 593 eventos. Aquí habría que analizar el contexto, la carga, las presiones y las responsabilidades extras de una mujer, en comparación con el hombre.

En 58 mil 329 eventos, la razón fue que las condiciones laborales se deterioraron o implicaban riesgos personales y/o de salud para las mujeres, mientras que para los hombres este motivo fue la razón de 61 mil 507 eventos.

Por último, en las mujeres hubo 9 mil 641 eventos relacionados con discriminación o acoso que llevaron al abandono del trabajo. En hombres fueron 9 mil 963 eventos.

Cifras muy similares en lo absoluto, pero ampliamente disparejas teniendo en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres ocupadas.

Se difundió su imagen, la acusaron de fraude millonario a supuestos empresarios, la exhibieron, le pusieron un apodo, la lincharon en las redes, la Fiscalía la arrestó bajo un supuesto absurdo y, al final, la liberaron porque no había denuncias ni empresarios defraudados. ¿Y el daño? ¿Y la perspectiva de género?

8M
Desigualdad
Mujeres

