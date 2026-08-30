Acontecimientos en Coahuila

Acontecimientos en esta tierra de los pasos de gigante, aletargados en ocasiones por los humos de la nomenclatura dominante que aún dicta y ordena. Pero, ¿qué se puede pedir?

Lo que más le indigna a un manipulador es encontrar a una persona cuya inteligencia supere su astucia, dicen los letrados.

Los tiempos de acomodos y cambios surgen en el gobierno de Manolo como chispazos para encender hogueras, a fin de prepararse para la toma de decisiones del próximo año; un ciclo en el que ya no se entiende el papel de los antiguos partidos que cedieron el paso a nuevas agrupaciones, las cuales dieron la sorpresa en junio de este año.

Más allá de la ineficacia de la alianza entre el PRI y el PAN en 2023, el papel de Esther Quintana en la Secretaría de Cultura iba en declive. Alejada de los grupos culturales como expresión popular, Quintana no sólo rechazaba apoyarlos, sino que hasta llegó a bloquear sus esfuerzos individuales, obligándolos a caminar cuesta arriba en sus proyectos.

La queja de la funcionaria siempre fue la ausencia de presupuesto. Pese a manejar 258 millones de pesos anuales, el alegato se debía al pago de nómina de una dependencia con exceso de personal y al sostenimiento de la Filarmónica del estado y la Banda de Música. Aparte, disponía de 2 millones de pesos anuales por parte del Gobierno Federal.

Bajo su gestión, cerró los espacios del Teatro de la Ciudad a los grupos locales y abandonó las Casas de la Cultura de los municipios. Además, los esquemas de financiamiento que propuso pronto enseñaron sus colmillos y resultaron un fracaso.

La llegada de Lety Rodarte, respaldada por su experiencia en Saltillo, abre la ventana a la oportunidad, la cual ella debe mostrar, precisamente en ese acompañamiento necesario a las expresiones culturales del estado, que han demostrado por sí mismas, y sin apoyo, poseer calidad y estilo, cualidades que se potenciarán si la nueva funcionaria se ocupa de su patrocinio.

Una reforma a fondo en la estructura burocrática y una alianza con los amigos de la cultura en la entidad –de los que hay muchos–, amén de una gestión inteligente de los espacios culturales, serían parte de los primeros pasos. Ojalá la cultura llegue al lugar que merece con este atinado cambio.

Además de los movimientos de corte electorero dentro de la Secretaría de Educación, donde colocaron a operadores políticos como rectores de las universidades tecnológicas del norte de Coahuila, otro nombramiento que llama la atención es el de la nueva Subsecretaría de Energía. Este cargo, inexistente previamente en el organigrama, cayó en manos de una de las alfiles del antiguo Clúster de Energía, y su objetivo será precisamente posicionar a este desarticulado organismo en la extracción del gas shale.