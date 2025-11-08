Actitudes del observador actuante
Se observa el entorno.
El más inmediato y municipal. La amplitud estatal y nacional, el ámbito internacional y ahora también la lejanía cósmica e interestelar.
Se descubren cerca; índices de seguridad optimizados. Iniciativas lúcidas de transporte, urbanización y cultura. Horizontes esperanzadores económicos y desafíos educativos y políticos. Posibilidades mediáticas y migratorias.
EN EL PAÍS
Con pulso nacional se detectan polarizaciones ideológicas, perplejidades de gobernanza frente a violencias heredadas y descuidadas. Estremecimientos de vecindad fronteriza perturbada y alianzas con lejanías transoceánicas obsequiosas.
Coloquios vernáculos suspendidos, interrumpidos y aplazados que generan distanciamientos y confusiones. Ataques de laicismo, ideologías ajenas y materialismo.
LO MUNDIAL
Estructuras de sistemas internacionales autodestructivas, con fragilidad disfrazada de poderío. Endeudamiento generalizado e inflaciones recurrentes, en un imperialismo arancelario, con monedas devaluadas.
LO ECLESIAL
En el mundo eclesial, un pontificado de reformas y cancelaciones, para una purificación drástica y casi precipitada.
LO SIDERAL
En el amplio mundo astronómico, una trayectoria interestelar desconcertante de lo que parece ser un objeto veloz, con impulso no solo gravitacional, con aceleraciones y virajes que suponen control interno o exterior. Con transmisiones electromagnéticas de pulsación regular. La imaginación observadora concluye que no es cometa natural sino sonda artificial de observación que emite mensajes a receptores lejanos.
TIEMPOS PROFETIZADOS
Se viven tiempos de profecías bíblicas en pleno cumplimiento. Se esperan serios desequilibrios como ocasión de purificación. Causarán destrucción y derrumbe de estructuras inhumanas para un renacimiento de auténticos valores.
El observador actuante no solo es espectador sino protagonista, como mariposa que aletea aquí para sumarse al huracán de más allá.
VISTA Y OÍDO
El uso de audífonos para escuchar música ruidosa y la fatiga visual por constante parpadeo de pantalla de cine, de televisión, de tableta o de teléfono, está afectando a ojos y oídos de niños, jóvenes y adultos.
Lentes y aparatos de audición ignoran los ejercicios saludables para la vista y el uso moderado de aparatos que podrían captar música, sin ritmo percusivo.
TÉ CON FE
-¿A quienes hay que dar o invitar a compartir la mesa?
-Si das o invitas, con limpia intención, a quien no puede darte ni invitarte, tienes como deudor a Dios, que siempre paga con sobreabundancia, ahora o en la eternidad.