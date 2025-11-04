Estreno de cambio de época

Con riesgos, equilibrios y ajustes.

El 3I/Atlas (C/2025 N1) fue detectado el 1 de julio de 2025 y es el tercer objeto interestelar que visita nuestro sistema solar.

Su nombre combina la designación “3I”, por ser el tercer objeto interestelar descubierto, y “ATLAS”, por el sistema de sondeo que lo encontró. Una visita de origen lejanísimo en tiempo y distancia.

Una trayectoria inexplicable plagada de anomalías, contradicciones, con efectos sin causa comprobada.

Lo natural, rebasado; y lo posible artificial, sin evidencias. El visitante, tipificado como cometa, tiene movimientos, aceleraciones y desaceleraciones que parecen intencionales y tecnologizadas. Inteligencia y voluntad no pueden atribuirse a una mezcla de níquel casi sin hierro e hidráulica en proporciones inversas.

LO NUNCA VISTO

Irregularidades e infracciones sorprenden a observadores expertos en análisis integral de todo tipo de cometas. Ya se habían observado, en dos ocasiones anteriores, algunas características de visitantes venidos del mismo rumbo a la Vía Láctea.

Vieron ahora los astrónomos su aproximación al Sol, con reacciones nunca vistas, y cómo quedaba escondido detrás del astro rey, convertido ya en inobservable. No se sabe si quedará fragmentado o podrá seguirse observando al dejar atrás su mayor riesgo.

EN LA CONVIVENCIA HUMANA

Se tambalean también equilibrios económicos y políticos en la nación vecina del norte. Pasan factura las decisiones precipitadas arancelarias y los recortes que afectan a los de menos ingresos.

El final de ciclos y el cambio de época irá experimentando desasimientos y estrenos, cancelaciones y sustituciones, con sus respectivas crisis y oportunidades.

Y allá los poderosos de oriente van reforzando una triple alianza, chino-ruso-coreana, con matiz nuclear.

Acá siguen las matanzas sorpresivas de una violencia escamoteada. Y en el mundo eclesial universal se encadenan las noticias cotidianas de depuración tajante y casi precipitada, frente al gran desafío de pasar de las páginas a las estructuras, sumergidas en actitudes de tensión bipolar.

ALTARES DE REMEMBRANZA

Fotos, prendas, flores, papel picado multicolor, objetos cercanos de uso, pertenencias preferidas y otros artículos escogidos para subrayar la personalidad del compañero, familiar o personaje.

Un lugar para contemplar, para recordar, para conversar y orar. Se confeccionan en hogares e instituciones el segundo día de noviembre. Son un signo muy aceptado que se quiere conservar para que la presencia evocadora supere la ausencia física con una expresión de cariño sin olvido.

TÉ CON FE

—¿Entonces los que se fueron están en situación de castigo?

—De ninguna manera. Es estado de purificación por misericordia divina que da oportunidad de completar lo que quedó inconcluso. Y son los que se quedaron quienes pueden acortar, con plegarias, el tiempo que desemboca en bienvenida...