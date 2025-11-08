Adecuarán festivales en Saltillo al Mundial 2026

Las fechas de realización del Festival Internacional de las Artes y de los festivales de la paella y el cabrito en Saltillo serán cambiadas el año próximo para que coincidan con el Mundial de Fútbol.

El Festival Internacional de las Artes, que se realiza en la capital coahuilense del 13 al 25 de julio, se adelantará para coincidir con el Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

El Festival del Cabrito y el de la Paella también modificarán su calendario para adecuar ambos eventos gastronómicos a los días mundialistas, en Nuevo León.

Viva Aerobus entró también a la ola del balompié y, además del vuelo directo ya existente de Saltillo-México, promete que, en el 2026, abrirá las rutas Saltillo-Guadalajara y Saltillo-Cancún.

Autoridades de Coahuila y de Nuevo León, junto a operadores turísticos de ambos estados, darán a conocer antes del 15 de noviembre la agenda turística conjunta para el Mundial 2026.

El calendario mundialista entre los estados vecinos ya está establecido y entre las actividades turísticas se acordaron visitas a museos, torneos deportivos, muestras gastronómicas y de vinos.

El Estadio Monterrey será sede de cuatro partidos de la Copa Mundial de Futbol, tres de ellos de la fase de grupos y uno de octavos de final.

El primer partido de la fase de grupos en el estadio regio será el domingo 14 de junio del 2026 y el de octavos de final el lunes 29 de junio.

CRISTIANO LAGUNERO

Y en más temas de la Copa Mundial, Torreón puede ser anfitrión del ídolo Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal, informó Aleco Irarragorri, presidente del Club de Futbol Santos Laguna.

El directivo santista dijo que la selección portuguesa y la de Países Bajos ya externaron su interés en la comarca y en el Estadio Corona para vivir y entrenar con miras al torneo mundialista.

Irarragorri destacó que el TSM cuenta ya con certificación oficial Team Base Camp por parte de la FIFA y puede recibir a selecciones mundialistas.

La decisión final acerca de la llegada de Cristiano Ronaldo a Torreón, según el presidente del Santos, se dará a conocer el próximo mes de diciembre, durante el sorteo mundialista.

Veremos y diremos...

EJEMPLAR SANCIÓN

Solo una semana de suspensión dictó la contraloría municipal de Piedras Negras al director de Bienestar Animal, Alfonso Orta González, por maltrato canino.

Como se recordará, Orta González y otros dos trabajadores fueron videograbados mientras arrojaban a varios perros muertos en el relleno sanitario nigropetense.

Los dos empleados municipales involucrados solo recibieron un apercibimiento administrativo, en tanto el médico veterinario se fue a la banca una semana sin goce de sueldo.

Ya ni la hacen...

VERSIONES Y ACLARACIONES

En un nuevo capítulo de las agresiones personales entre el líder parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez y el legislador morenista Arturo Ávila, surgen nuevas versiones.

La periodista Maru López, ayer en charla con Azucena Uresti, dijo que Moreira Valdez le mostró los mensajes “muy, muy personales” que Ávila le envió durante la reciente sesión parlamentaria.

“El coordinador de los priistas ha vencido una lucha con el cáncer muy severa, y al referirse a eso, lo hizo muy, muy apropiado al cáncer que padeció el diputado, en temas muy personales”, dijo.

Por cierto, Azucena Uresti aclaró que cuando se refirió a que Rubén y “Alito” eran pareja, lo dijo solo en sentido político.

Sale la aclaración, para los preguntones...