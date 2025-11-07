Ironiza diputado Arturo Ávila en mensajes relación entre ‘Alito’ Moreno y Rubén Moreira

El diputado federal coahuilense, Rubén Moreira Valdez, acusó al diputado de Morena, Arturo Ávila, de amenazarlo vía mensajes de WhatsApp durante la discusión por el presupuesto fiscal federal.

En entrevista con Azucena Uresti, Rubén dijo que Ávila se molestó con la pancarta que el PRI puso en tribuna en la que acusaron a Morena de matar al edil de Uruapan, Carlos Manzo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Embargan por error miles de cuentas por adeudo de placas vehiculares

Moreira Valdez desestimó las advertencias de su homólogo morenista y las atribuyó al calor de la discusión legislativa y al fragor de la lucha de mantas que se dio en el Congreso de la Unión.

En su descargo, Rubén aludió anteriormente que se lleva de “guasa” con Arturo Ávila, pero que éste no aguantó y la sesión se salió de control hasta llegar a las amenazas.

Arturo Ávila, con Azucena Uresti, desmintió la acusación y dijo que jamás lo amenazó y mostró el mensaje que envió, donde le pide a Rubén dejar de defender a “Alito” Moreno como si fuera su pareja.

Entonces, Azucena toma el celular y lee parte del mensaje en el que Ávila escribe: “Con todo respeto estimado Rubén, asombra ver que Alito es personal, esto marca un antes y un después”.

-¿Personal, como si fuera tu pareja?, pregunta la periodista al diputado federal morenista y éste asiente y responde que sí.

Extrañada, Azucena Uresti, vuelve a inquirir:

-Cuando dices que asombra que defiendes a Alito como si fuera personal, ¿qué quieres decir?

Y Arturo Ávila, reitera:

-Pues que está defendiendo a una persona como si fuera un tema absolutamente personal.

Graves señalamientos...

SE VICTIMIZA VÍCTOR LEIJA

En un posible afán protagónico, el alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, afirmó ser presa de amenazas a su integridad física por combatir el narcomenudeo en el pueblo mágico.

Por lo que se observa, Leija Vega es el único presidente municipal de Coahuila que acepta públicamente ser objeto de amenazas por sus acciones contra el tráfico de drogas en el municipio.

Lo interesante del tema es que el combate a la producción, distribución y venta de drogas no se encuentra entre las atribuciones de la policía municipal.

El edil destacó que Cuatro Ciénegas ha vivido semanas de tensión ante las grandes y constantes incautaciones de mariguana y cristal y aseguró que no se detendrá ante las intimidaciones.

El gobernador Manolo Jiménez estuvo ayer en el ejido San Miguel, de Ocampo, Coahuila, para poner en marcha cuarteles militares y de la policía estatal en esta región.

Leija Vega alzó la voz y no hay motivos aparentes para no creerle, pues la región semidesértica de la entidad ha sido históricamente usada para el trasiego de estupefacientes.

Aunque hay quienes advierten que la declaración de Víctor pudo tener tintes de aprovechamiento político, pues se dio en el marco del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

REACTIVAN TARJETAS

El recaudador de rentas en Monclova, Pablo González, reconoció el embargo fiscal de cuentas y tarjetas bancarias de ciudadanos por supuestos adeudos en el pago de placas vehiculares.

Pablo aclaró que el problema ya fue resuelto y que las cuentas han sido reactivadas sin costo ni obligatoriedad de pago de derechos vehiculares para los contribuyentes afectados.

“Aquí estamos recibiendo a algunos ciudadanos afectados y les estamos orientando y apoyando directamente en la reactivación de sus cuentas”, señaló.

Como se recordará, un error en el sistema de ejecución en las oficinas centrales de la oficina fiscal en Saltillo provocó que indebidamente se aseguraran las tarjetas de miles de deudores.

LA MEJOR SOLUCIÓN

Una ruta pacífica y democrática, propuso el legislador morenista Antonio Attolini para resolver las diferencias entre vecinos del fraccionamiento Villa Florida y el Ayuntamiento de Torreón.

Attolini Murra destacó que el plantón de los habitantes de Villa Florida obedece a su negativa a permitir la ampliación del paso vehicular por este fraccionamiento.

El legislador lagunero exhortó al Ayuntamiento a retirar del lugar al grupo de policías, pues es una provocación que amenaza la integridad física de los ciudadanos.

“Nuestra propuesta es simple, que se organice una consulta ciudadana. Que las vecinas y vecinos de Villa Florida decidan el destino de la obra y que el Ayuntamiento respete la decisión”, expuso.

¿Aceptará el alcalde Román Alberto Cepeda esta propuesta?

EL ALACRÁN VALIENTE

En un repentino arranque de valentía, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, llamó ayer a productores agrícolas y ganaderos a denunciarle extorsiones directamente para arreglarlos.

“Para eso soy el gobernador, nomás que me digan y yo lo arreglo, porque ahora resulta que todo mundo se siente y eso no va a pasar”, espetó.

Villegas Villarreal advirtió a los que se creen malandros y a los que son a que no se metan con Gómez Palacio, ni con Durango, y que mejor se vayan a otro lado a hacer sus cosas.

El gobernante duranguense destacó que ya les ha demostrado tener mano muy firme y que no se va a detener.

¿Será?