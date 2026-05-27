Afirma UDC que México Avante y el PAN no alcanzarán ‘pluris’

Y es que cada partido político trae sus propios datos en el tema de la elección a diputados locales del próximo 7 de junio, en Coahuila.

El Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y México Avante quedarán fuera de las diputaciones plurinominales, afirmaron liderazgos de Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

Para la UDC queda claro que, aunque se presume carro completo para la alianza con el PRI, el distrito 5 de Monclova es un foco rojo ante el crecimiento de Alfonso Almeraz, de Morena.

Con base en lo anterior, la dirigencia del organismo político acuñense adelantó que no todos los partidos políticos tendrán acceso a las diputaciones plurinominales.

Según sus mediciones, las nueve posiciones de representación proporcional se repartirán entre la UDC, el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista y Nuevas Ideas.

En caso de que el PRI pierda uno o varios distritos la cosa se complica, pues también tendrá participación en el reparto de posiciones plurinominales en el Congreso local.

En calidad de mientras, Unidad Democrática de Coahuila contará en la próxima legislatura con una diputación de mayoría y una plurinominal y Morena puede que obtenga de tres a cinco ‘pluris’.

El resto, vaticinan, se repartirán entre PT, PVEM y Nuevas Ideas.

¿Será?

AHÍ ESTÁ EL DETALLE

Agudos observadores de la política comarcana dieron cuenta de un interesante detalle en la foto en la que aparece el subsecretario Diego Rodríguez con Fernando Rodríguez, de México Avante.

La gráfica que circula en redes sociales fue tomada en conocido café saltillense y se ve a ambos políticos en compañía de una tercera persona mientras charlan amistosamente.

El detalle es que, si ponen atención, el vaso de Starbucks que aparece al centro de la mesa muestra alusiones navideñas, por lo que es evidente que la reunión ocurrió en diciembre.

Ese mismo mes, el reconocido político tricolor se sentó a platicar con representantes de varios partidos como Alberto Hurtado y Antonio Attolini, de Morena, entre otros.

Lo más interesante es que Diego Rodríguez se ha convertido en un referente de la clase política coahuilense que genera confianza entre las figuras principales de todos los partidos políticos.

No lo pierdan de vista, trae futuro...

¿MUERTO POLÍTICO?

La mañana de ayer acudí al restaurante Pour La France!, en Saltillo, a compartir el pan y la sal con un buen amigo monclovense.

Al llegar, en una de las mesas exteriores saludé al candidato a diputado local por Morena, Alberto Hurtado.

Le pregunté por la elección del próximo 7 de junio y de inmediato respondió que, según sus números, se encuentra en empate técnico con el aspirante del PRI, Lalo Medrano.

“La verdad, a veces él está arriba, otras ocasiones yo lo supero, por eso digo que estamos en empate técnico”, aseguró.

Ya de despedida, Alberto me tomó del brazo y me preguntó:

“¿Tú crees, amigo, que si yo estuviera en la lona, alguien se preocuparía en atacar a un muerto político nomás porque sí?”.