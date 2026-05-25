Coahuila: Busca FGR ruta de dinero sucio en elección estatal

Los agentes ya estuvieron en Piedras Negras, Monclova y más recientemente en La Laguna y Saltillo, ante la sospecha de que algunos candidatos traigan dinero ilícito en sus campañas.

Una unidad de inteligencia financiera de la FGR se encuentra en Coahuila, en labores de investigación, para detectar el uso de recursos públicos en la campaña a diputados locales.

En región y municipio al que acuden, se entrevistan con funcionarios y empresarios locales, en completa discreción, para compartir información sensible del orden financiero.

Piedras Negras, Múzquiz, Monclova, San Pedro de las Colonias, Torreón y Saltillo son áreas de interés para la FGR, por el alto flujo de dinero sucio existente.

La Unidad de Inteligencia integra un dossier con funcionarios, políticos y empresarios, reconocidos por sus nexos con temas ilícitos, que puedan incidir también en la elección de alcaldes en 2027.

Primera llamada, primera llamada...

LOS QUIEREN EN EL PRI

La percepción en política es un factor importante, y por eso llama la atención que nutridos cuadros del PRI muestren admiración y simpatía por los morenistas Ale Salazar y Antonio Attolini.

El candidato a diputado local por el distrito 9 en Torreón y la aspirante al Congreso local por el distrito 16 en Saltillo han llamado la atención de la base tricolor por su manejo político frontal.

“Si acá tuviéramos un candidato tan bueno como Attolini, la verdad que no anduviéramos batallando para juntarle votos, a Cristi y Gachupín”, afirmó uno de los operadores del PRI en la Región Centro.

De Alejandra Salazar, dijeron que es una chava que se nota transparente y que conecta fácil con la gente, por su forma sencilla y sincera de ser y de hablar.

Los operadores del Revolucionario Institucional en Monclova, Frontera y Saltillo, reconocieron que en estos momentos su partido no tiene candidatos de la estatura e imagen de Ale y Attolini.

¿Será?

PIDE GODOY CALMA A OBREROS

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, se reunió con una comisión de trabajadores de AHMSA para pedirles evitar realizar bloqueos y acciones que pongan su integridad física en riesgo.

Así lo informó Julián Torres Avalos, líder de los obreros que exigen una justa indemnización de la empresa acerera, tras acudir el pasado día 20 a la ciudad de México, con autoridades federales.

El líder sindical dijo que tras el bloqueo de la carretera 57 y el desalojo que la policía, fueron llamados a la capital del país, para pedirles mantener la estabilidad social en Coahuila. “La fiscal dijo que entienden nuestra desesperación por la falta de la venta de AHMSA, pero se mostró preocupada por nuestra integridad personal, y nos pidió mantener la calma”, externó.

Torres Ávalos aclaró que en la reunión estuvieron también funcionarios de la Secretaría del Trabajo que les informaron que el proceso de venta de la acería va lento. Ernestina tiene razón en preocuparse, pues la mayoría de los obreros andan por los 60’s y más, y ya no aguantan estrujones...

FISCAL DE HIERRO

Murió ayer el ex subprocurador de la República, Javier Coello Trejo, a la edad de 77 años, en la ciudad de México. El llamado “Fiscal de Hierro” fue jefe antidrogas en tiempos del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y detuvo a Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, entre otros.

Recuerdo que en mis tiempos de reportero de policiaca en Monclova, el entonces comandante de la PGR en Monclova, Pedro Domingo Alzugaray, le llevaba caravanas de camionetas con “fayuca”.