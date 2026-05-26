Andy y la fábula del pavo y el toro

López Beltrán, como aquí se publicó hace varias columnas, será candidato a diputado federal y, según dicen, lo hará por el distrito electoral VI, con sede en Tabasco.

Andrés Manuel López Beltrán no se quiso esperar a la derrota estrepitosa en la elección a diputados locales en Coahuila, y ayer renunció a la Secretaría de Organización de Morena.

Ahora que veo la lastimosa retirada de Andy, me viene a la mente aquella fábula empresarial que un día escuché en una reunión de trabajo. Según esta, un pavorreal charlaba con un toro y le exponía uno de sus grandes sueños:

—Me gustaría subir a ese enorme árbol, pero cada vez que lo intento, se me acaban las energías —se quejaba.

El toro, condescendiente, entonces le propuso:

-¿Por qué no pruebas mi estiércol? Está cargado de nutrientes y puede ayudarte.

El pavorreal probó un poco de mierda y pudo subir sin problemas a la primera rama del frondoso árbol.

En los siguientes días, y tras consumir dosis mayores, el ave logró llegar a la cima del árbol, pero con tan mala suerte que lo divisó un granjero que, presuroso, de un tiro lo derribó.

La gran moraleja es que el estiércol puede que te lleve a la cumbre, pero no te mantendrá ahí.

Bye, Andy...

NUEVOS EMPLEOS

De gira por Monclova, el gobernador Manolo Jiménez se reunió ayer con directivos de la empresa Adient de México, líder en manufactura automotriz.

Jiménez Salinas les agradeció la inversión que realizarán este 2026 para generar mil 550 empleos para trabajadores de Monclova y Frontera.

El mandatario estatal destacó que la nueva inversión va a permitir mayor desarrollo industrial y más oportunidades laborales en la región centro del estado.

Y bien qué hace falta...

LOS TRES CHIFLADOS

La cara de aversión del diputado federal, Jericó Abramo Masso y el gesto serio, adusto, del líder estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, no tienen desperdicio en la foto con la dirigencia nacional.

En la mesa, ambos aparecen junto al líder nacional Alito Moreno; la secretaria general, Carolina Viggiano, y el legislador federal Rubén Moreira, en lo que se advierte un ambiente tenso.

Los líderes nacionales del PRI visitaron Saltillo el sábado, para acompañar las campañas de varios candidatos a diputados locales que generó críticas en columnas y crónicas de medios estatales.

Jericó y Rubén nunca se han llevado bien y se entiende la antipatía del ex alcalde de Saltillo con el ex gobernador coahuilteco.

Pero don Carlos Robles es un caballero, y aun así no pudo disimular su incomodidad por la presencia de los tres chiflados, que vinieron a intentar colgarse un triunfo que no es de ellos.

Por cierto, entre los comensales también se encontraban Gabriel Elizondo, titular de Mejora, y el candidato a diputado local, Lalo Medrano, que no sabían dónde esconderse, ni qué decir.

BIENVENIDA Y ADIÓS

La candidata del PRI en el distrito 3, Claudia Garza Iribarren, en su primera incursión política, está por arrebatar a la diputada local, Zulmma Guerrero, el título de la mujer más popular de Sabinas.

Tal vez porque le viene de herencia familiar, pero Claudia ha caído de pie, entre el electorado de la risueña población y el resto de Carbonífera y de Cinco Manantiales.

Zulmma fue una excelente propuesta político-electoral en Sabinas, pero tras perder la elección a la alcaldía, con Chano Díaz, su estrella se apagó, y la verdad, dicen que ya va de salida.

Claudia representa la nueva ola de mujeres políticas en la región, y su campaña a diputada local por el PRI va viento en popa.