Afirman que el Mundial en EU será más peligroso que en México

A menos de 100 días para el inicio del Mundial de Futbol, existe mayor riesgo de que posibles actos de violencia detonen en Estados Unidos antes que en México, prevén analistas políticos.

La lógica de los panelistas del programa Tercer Grado de Televisa, del miércoles pasado, es que la guerra con Irán puede generar protestas y atentados a Estados Unidos de seguidores de Irán.

En cambio, en México la única amenaza posible es el narco, pero ellos prefieren manejarse con reserva, sin generar ruido mediático y político, puntualizó la analista Viridiana Ríos.

Denise Maerker y Raymundo Riva Palacio coincidieron en que el narco en México es una empresa internacional, sin intereses en generar atención con atentados a delegaciones mundialistas.

Irán tiene sus tres partidos de primera fase del Mundial en Estados Unidos y se anticipa que Donald Trump ordenará que se cancelen las visas al equipo iraní.

Interesante análisis...

PONCHO AVANZA

Anda fuerte el run run de que el dirigente nacional de maestros, Poncho Cepeda Salas, tomó la delantera en la ruta a la candidatura de Morena por la gubernatura de Coahuila.

Es verdad que falta mucho para la sucesión, pero es cierto que los aspirantes de todos los partidos políticos buscan posicionarse desde ahora.

En el caso de Poncho, aseguran que es bien visto en Palacio Nacional, en Morena y en la Secretaría de Gobernación como un buen perfil, con manejo político, recursos y capacidad de movilización.

Poncho lo sabe y se deja querer...

¿Y PALOMA?

No es por intrigar, pero parece que la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, discrimina a la precandidata a diputada local acuñense, Paloma de los Santos.

La dirigente de la Cuarta Transformación tiene varios días que sube a sus redes sociales videos motivacionales con la presentación oficial de los aspirantes en Coahuila por región y distrito.

El miércoles posteó el video de Alejandra Salazar, Alberto Hurtado y el Profe Lalo; y el martes subió a Antonio Attolini, Pily de Aguinaga, Fernando Hernández y Darinka Guerra.

El mismo martes, Luisa María presumió a Alfonso Almeraz, a Mayra Rubi Rangel y Delia Hernández, pero Paloma de los Santos no apareció por ningún lado.

A menos, claro, que la acuñense vaya de candidata por el PT...

GRAN ACTIVIDAD LEGISLATIVA

84 iniciativas de ley, se dice fácil, pero se requiere de mucha tenacidad, trabajo y dedicación para llevarlas al Congreso de la Unión y presentarlas para su aprobación.

Jericó Abramo Masso es el autor de este importante número de iniciativas de ley, algunas de gran importancia y calado nacional por impacto en la protección social y salud de los ciudadanos.

Entre éstas destaca la ley de reforma de gastos médicos, que tiene el consenso de todos los partidos políticos y que seguramente será aprobada antes de que concluya el mes de abril.

El objetivo de la iniciativa es evitar y combatir los abusos de hospitales privados y aseguradoras, que afectan a miles de pacientes en México.

LA GUERRA DE LAS MANTAS

Morena Coahuila insiste en que hay una campaña desde el oficialismo para vandalizar y dañar la publicidad estática de este organismo político.

El senador Luis Fernando Salazar se quejó en redes sociales de que la propaganda de los precandidatos a diputados locales aparezca destruida en Torreón y otras regiones del estado.

“¿A que le tienen miedo?”, posteó en su página de Facebook, en la que advierte a los responsables que, si no saben jugar, mejor no jueguen.

El líder estatal de la 4T, Diego del Bosque, señaló también recientemente al PRI de mantener un operativo permanente para bajar las mantas y anuncios de Morena en domicilios y negocios.

Los precandidatos Alberto Hurtado, en Saltillo, y Antonio Attolini, en Torreón, ya hicieron pública su inconformidad, pero hasta hoy no hay una denuncia formal sobre la supuesta afectación.

Representantes del PRI en Monclova advirtieron que es posible que la queja morenista responda a un ánimo de calentar la elección y que sean ellos mismos los que destruyan la publicidad.

¿Será?