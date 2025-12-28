Obtiene Coahuila tres premios Reed Latino

Para concluir este 2025, vale la pena destacar que Coahuila obtuvo tres importantes premios de Reed Latino 2025, en el concurso de comunicación política más importante de Iberoamérica.

La premiación se realizó en Antigua, Guatemala, y reunió a más de 200 agencias y consultores que se destacaron por sus resultados innovadores y estratégicos en comunicación política.

“Tierra de gigantes” se llevó el galardón y reconocimiento al mejor slogan de campaña de gobierno para grandes audiencias, realizado por la agencia Xoul Kreative Lab.

Esta entidad obtuvo también el premio al Mejor Uso de Influencer en una Campaña Gubernamental con “En Coahuila hay Plan”.

Patricia Aguirre, CEO de Xoul Kreative Lab, y Blas Flores, jefe de gabinete del Gobierno de Coahuila, recibieron la presea.

El tercer proyecto ganador fue el de Mejor Spot que Nunca Vio la Luz, llamado “Coahuila en tus manos”, de la agencia Púrpura Solutions.

Reed Latino 2025 es el evento más prestigioso de comunicación política y electoral en América Latina.

En la edición 2023, Patricia Aguirre, CEO de Xoul Kreative Lab, fue premiada por Reed Latino por la “Mejor Estrategia de Campaña en Coahuila”, con Manolo Jiménez.

FRENTE APOLÍTICO

Con un alto grado de resiliencia y estoicidad, el Frente Cívico Saltillo, que defiende la permanencia de la Alameda local sin cambios, se mantiene apolítico.

De hecho, según uno de los representantes, en el 2026 se van a integrar como una asociación civil para evitar que la organización tenga tintes y liderazgos políticos.

Y es que activistas y liderazgos morenistas han intentado abanderar el movimiento de protección a la alameda, pero por decisión mayoritaria se optó por no permitirlo.

Algunos liderazgos del Frente Cívico Saltillo simpatizan con Andrés Manuel López Obrador, pero afirman que eso no significa que acepten que la 4T forme parte del comité directivo.

EL DEL SOMBRERÓN

Militantes y representantes del PRI en Monclova atisban con suma atención el futuro político del titular de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo.

Maestros del rumor y de la grilla, los paisanos adelantan que en caso de que Gabriel sea candidato a diputado local en el 2026, se perfila de inmediato a una posible candidatura estatal.

Pero algo que preocupa por igual a militantes y activistas de colonias es saber el nombre del próximo jefe en Mejora Coahuila, una vez que Elizondo Pérez deje el cargo.

El tema no es menor, pues la dependencia maneja uno de los programas de beneficio social más productivos en el gobierno de Manolo Jiménez.

Entre los principales requisitos, según parece, es que el nuevo titular también use sombrero y ahí es donde los priistas monclovenses tiemblan, pues Alfredo Paredes lo utiliza a diario.

“¡Ese pelao es bravo pa’l billete!”, juran los paisanos...

CECILIA TRAE PILA

La senadora morenista, Cecilia Guadiana, se apersonó ayer en la colonia Óscar Flores Tapia, de Saltillo, para entregar cientos de cobijas.

La representante popular de la 4T se mantiene atenta a la ola polar que se avecina para Coahuila y decidió llevar abrigo a los habitantes del populoso sector.

Hay que reconocerle a Ceci que, a diferencia de otras figuras políticas, salvo el diputado Jericó Abramo Masso y la legisladora Edna Dávalos, la senadora hace buena labor social en territorio.

A los tres se les ha visto recorrer colonias y llevar apoyos durante todo el 2025...

¿QUE LE PASA?

Al diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, le están fallando sus asesores políticos y de imagen legislativa.

Ricardo tiene casi una semana con posteo de publicaciones en las que habla de recuperar la tranquilidad ciudadana y de reforzar la seguridad pública en Coahuila.

A lo mejor Mejía Berdeja no sabe que esta entidad ocupa el segundo lugar en mejor percepción de seguridad pública en el país y que tiene una de las tasas más bajas en delitos de alto impacto.

Pero su asesor de cabecera, Severo Ortiz, sí conoce estos datos y debe aconsejar a Ricardo no hacer el ridículo con su perorata y, en su lugar, reconocer el trabajo de Manolo Jiménez.

Reforzar la seguridad pública, atender la tranquilidad de los ciudadanos y combatir la extorsión son buenos temas en Michoacán, Guerrero y Zacatecas, pero aquí no.

“¡Que alguien le explique!”, diría y diría bien el periodista non, Marcos Martínez Soriano.