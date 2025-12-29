Con Manolo, el nuevo modelo político de Coahuila es exitoso

Coahuila inauguró un modelo político exitoso a partir de la administración estatal del gobernador Manolo Jiménez, lo que ha generado importantes beneficios para la entidad.

Jiménez Salinas lleva, hasta ahora, una excelente relación institucional con la presidenta Claudia Sheinbaum, a pesar de que Manolo es priista y la mandataria nacional pertenece a Morena.

Parece una cosa fácil y hasta natural, pero hay que recordar que el exgobernador Humberto Moreira tuvo en su sexenio serias diferencias políticas con el presidente Vicente Fox.

Rubén Moreira, en su gestión estatal, fue víctima del encono y la humillación de Felipe Calderón, y Miguel Ángel Riquelme se la pasó de pleito en pleito con Andrés Manuel López Obrador.

Recientemente, medios de información y columnistas de la entidad dieron cuenta del cierre de año de Jiménez Salinas en los primeros lugares de encuestas nacionales.

Su antecesor, Riquelme Solís pasó el sexenio como líder de la mayoría de los sondeos nacionales y estatales de aceptación ciudadana y, al final, perdió la elección a senador de la República.

El valor del gobernador de Coahuila no está en su popularidad ni en su imagen pública, que es muy buena, sino en el trabajo fino que realiza tras bambalinas, con suma efectividad.

Manolo se mantiene cercano a Sheinbaum Pardo, pero sin perder compostura, y sin caer en excesos, como el gobernador priista de Durango, Esteban Villegas, que se declaró “claudista”.

El gobernador coahuilteco se coordina permanentemente con el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, que le reconoce la paz social y la seguridad existentes en la entidad.

Con el líder nacional del PRI, Alito Moreno, el inquilino de Palacio Rosa lleva una sana distancia en la que deja en claro que sólo acepta opiniones; lo mismo ocurre con Rubén y Miguel.

Los liderazgos opositores en Coahuila, a diferencia de los dos pasados sexenios, ya no son perseguidos, detenidos ni molestados, y tienen espacios de diálogo con el gobierno del estado.

El nuevo modelo político en Coahuila se basa en la tolerancia, en evitar confrontaciones abiertas y en privilegiar el diálogo.

Por eso es exitoso...

TORRUCO SE SUMA A SEGURIDAD

De plácemes se encuentran el empresario carbonero Bogar Montemayor y su esposa, Claudia Garza Iribarren, con la llegada de Miguel Torruco a la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Miguel fue designado ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum como sustituto de Esthela Damián, recién designada consejera jurídica de la Presidencia.

Torruco Garza es primo hermano de la coordinadora de Mejora en Sabinas, Claudia Garza; es nieto de la actriz María Elena Márquez y tiene raíces maternas en Múzquiz, Coahuila.

La designación de Miguel Torruco, junto al titular de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, desencadenó ayer en la clase morenista comarcana el rumor de que es el tapado para gobernador.

El diputado local de la 4T, Antonio Attolini, es un político cercano a Torruco Garza, pues ambos participaron en un movimiento de apoyo a Andrés Manuel López Obrador.

VIVIENDA BIENESTAR

En Sabinas, el alcalde Chano Díaz supervisó ayer los trabajos de construcción de las 600 viviendas del Bienestar que beneficiarán a igual número de familias de la región carbonífera.

Díaz Iribarren recordó que el ayuntamiento sabinense donó ocho hectáreas al gobierno federal para la edificación del fraccionamiento popular.

Se espera que en 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum entregue las primeras viviendas del Bienestar a las 600 familias beneficiadas.

Chano, mientras tanto, permanece atento al cumplimiento de los plazos, en lo que toca al municipio que gobierna.

En Nueva Rosita, el proyecto de vivienda se canceló, al parecer por carecer de un terreno adecuado para su construcción.

AL FIN, ABOGADO

El diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, se vio ayer forzado a apoyar a su amigo, Tony Flores, en sus quejas por la clausura de la plaza comercial en Sabinas debido a la falta de permisos.

Mejía Berdeja, abogado al fin, y sabedor de que la razón está en el ayuntamiento sabinense, guardó silencio durante varios días en torno al cierre de la obra.

Pero ayer ya no pudo esquivar la presión ejercida por Tony y usó las redes sociales para dejar claro que la clausura se pudo levantar fácilmente con un amparo, sin necesidad de protestas.

Ricardo cuidó mucho cada frase en su declaración, omitió citar por su nombre al alcalde, Chano Díaz, y dijo que el PT apoyará siempre la creación de empleos.

Ya cumplió, y tan, tan.