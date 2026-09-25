AHMSA: ¿alguien se toma en serio las cosas?

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    AHMSA: ¿alguien se toma en serio las cosas?

Todo indica que el segundo intento de subastar AHMSA correrá hoy la misma suerte del primero: naufragar. Pero nadie podrá llamarse a sorpresa si eso termina ocurriendo

Si algo puede –y debe– decirse en relación con el proceso de liquidación de Altos Hornos de México, es que no parece haber nadie que se esté tomando las cosas con seriedad. Y cuando decimos nadie, nos referimos en esencia a quienes tienen el poder para intervenir en este proceso con la posibilidad de hacerlo llegar a buen puerto.

Para decirlo con mayor precisión, nadie en el Gobierno de la República parece estar participando con seriedad en el desarrollo de la subasta que hoy vivirá su jornada clave.

https://vanguardia.com.mx/opinion/seguridad-la-carrera-contra-la-delincuencia-AP23689229

Como se ha informado de manera profusa, el síndico de la Quiebra propuso un modelo de subasta a partir de las condiciones que le impuso el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles. Ese modelo implica que, por encima de cualquier otra consideración, se encuentra la intención de que quien adquiera la empresa reactive la producción acerera.

Y, como se ha informado también, el de hoy será el segundo intento de concretar la venta. El primero fracasó el 26 de febrero pasado y el problema es que las condiciones en las cuales se llega a la subasta de hoy son, en esencia, las mismas de hace siete meses.

Hasta ayer, ninguno de los seis postores “precalificados” había depositado la garantía de seriedad que exige la convocatoria. Tampoco se tenía noticia de que los acreedores financieros, que gozan de derechos preferentes sobre los activos que garantizan los créditos que otorgaron, hubieran cedido ante la petición de incluir dichos bienes en la subasta.

En otras palabras, el asunto constituye un nudo gordiano que, como en la leyenda protagonizada por Alejandro Magno, requiere de un “héroe” que lo desate... o lo parta con su espada.

Lo que no puede seguir ocurriendo es que se mantenga en vilo la esperanza de miles de familias a quienes los políticos de todos los órdenes de gobierno han asegurado que el asunto es “un tema prioritario”, pero convenientemente ignoran el hecho fundamental en torno al caso: la única forma de volver a poner en marcha a la acerera es comprometiendo recursos públicos en ello.

Hay que decirlo con claridad: a estas alturas ha quedado demostrado que ningún empresario –o grupo empresarial– va a adquirir la empresa en las condiciones en las cuales está siendo ofrecida. Y eso es así porque el tamaño de los pasivos –integrados en buena medida por adeudos con entidades gubernamentales– representa un lastre excesivo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/plantean-subasta-abierta-de-ahmsa-para-el-lunes-si-este-viernes-queda-desierta-BG23706986

No hace falta tener experiencia en el mundo empresarial para tenerlo claro: si adquirir AHMSA en sus condiciones actuales fuera un apetitoso negocio, el problema para quienes tienen a su cargo la subasta sería exactamente el contrario, es decir, escoger con sabiduría al mejor postor.

De espaldas a tal posibilidad, lo cierto es que hoy ni siquiera hay postores, es decir, no hay entre quiénes escoger.

Nunca como ahora estaría bien equivocarse y ser sorprendidos por un repetido giro en los acontecimientos. Ojalá ocurra eso, pero hasta ayer no había ningún signo en el horizonte que lo anticipara.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


subastas
A20

Localizaciones


CDMX
Coahuila
Monclova

Organizaciones


AHMSA

Editorial Vanguardia

Editorial Vanguardia

Bajo esta firma, nuestro equipo especializado desarrolla coberturas de profundidad sobre seguridad, justicia y fenómenos sociales, garantizando la rigurosidad periodística en contextos de alto riesgo. Este perfil representa el compromiso colectivo de nuestra redacción con la transparencia, la verificación de datos y el derecho a la información veraz en beneficio de nuestra comunidad.

Aquí encontrarás contenido de investigación, análisis e información verificada por nuestros mejores periodistas.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Reflejo autoritario

Reflejo autoritario
true

Se cae en Coahuila alianza del Verde con Morena

true

POLITICÓN: El fallido intento de Leticia Bravo por ocultar el maltrato laboral en el IEC ante Carla Humphrey
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre y lo trasladaron de urgencia al Hospital General.

Saltillo: lo asaltan y golpean por 50 pesos y un celular

El arquitecto saltillense Diego Alvarado de León, conocido como Arqui Juve, participó en ‘Tirando Bola’ con Franco Escamilla.

Franco Escamilla y el Arqui Juve se enfrentan en ‘Tirando Bola’; apuestan 500 dólares para asilo de Saltillo
La karateka ha fortalecido su preparación con competencias internacionales y concentraciones en Egipto y España.

Ana Victoria Muñoz: la monclovense que representará a México en el Mundial de Karate
Abogados británicos de derechos humanos han presentado, en nombre de la familia de Taraneh y Romina Rahimi, una “declaración formal de información” relativa al caso de estas dos mujeres.

Familiares de las gemelas iraníes condenadas a pena de muerte y prisión piden ayuda desesperada a la ONU
Zelensky advirtió que pronto llegará el momento en que la IA dicte cómo se libran las guerras, a medida que se fabriquen armas cada vez más sofisticadas a un ritmo acelerado.

La guerra en Ucrania debe terminar antes de que se utilice la IA en el campo de batalla, declaró Zelensky ante la ONU