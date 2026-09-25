AHMSA: ¿alguien se toma en serio las cosas?

Para decirlo con mayor precisión, nadie en el Gobierno de la República parece estar participando con seriedad en el desarrollo de la subasta que hoy vivirá su jornada clave.

Si algo puede –y debe– decirse en relación con el proceso de liquidación de Altos Hornos de México , es que no parece haber nadie que se esté tomando las cosas con seriedad. Y cuando decimos nadie, nos referimos en esencia a quienes tienen el poder para intervenir en este proceso con la posibilidad de hacerlo llegar a buen puerto.

Como se ha informado de manera profusa, el síndico de la Quiebra propuso un modelo de subasta a partir de las condiciones que le impuso el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles. Ese modelo implica que, por encima de cualquier otra consideración, se encuentra la intención de que quien adquiera la empresa reactive la producción acerera.

Y, como se ha informado también, el de hoy será el segundo intento de concretar la venta. El primero fracasó el 26 de febrero pasado y el problema es que las condiciones en las cuales se llega a la subasta de hoy son, en esencia, las mismas de hace siete meses.

Hasta ayer, ninguno de los seis postores “precalificados” había depositado la garantía de seriedad que exige la convocatoria. Tampoco se tenía noticia de que los acreedores financieros, que gozan de derechos preferentes sobre los activos que garantizan los créditos que otorgaron, hubieran cedido ante la petición de incluir dichos bienes en la subasta.

En otras palabras, el asunto constituye un nudo gordiano que, como en la leyenda protagonizada por Alejandro Magno, requiere de un “héroe” que lo desate... o lo parta con su espada.

Lo que no puede seguir ocurriendo es que se mantenga en vilo la esperanza de miles de familias a quienes los políticos de todos los órdenes de gobierno han asegurado que el asunto es “un tema prioritario”, pero convenientemente ignoran el hecho fundamental en torno al caso: la única forma de volver a poner en marcha a la acerera es comprometiendo recursos públicos en ello.

Hay que decirlo con claridad: a estas alturas ha quedado demostrado que ningún empresario –o grupo empresarial– va a adquirir la empresa en las condiciones en las cuales está siendo ofrecida. Y eso es así porque el tamaño de los pasivos –integrados en buena medida por adeudos con entidades gubernamentales– representa un lastre excesivo.