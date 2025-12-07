Alex Tonatiuh, sólo tenías que mover tus camionetas

El gobierno de Estados Unidos le ha retirado la visa al primer funcionario de alto nivel del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera y de quien escribí en este espacio hace seis meses en la columna titulada: “Los vecinos incómodos de Polanco”.

En aquel texto revelé que la policía de la Ciudad de México, del sector Miguel Hidalgo, había recibido distintos reportes de queja por la actuación prepotente de un vecino que llegaba acompañado de un dispositivo de seguridad compuesto por al menos dos camionetas Suburban de modelo reciente, de las cuales bajaban alrededor de 12 elementos fuertemente armados y lo escoltaban en círculo para que caminara los dos metros que hay de la banqueta a la entrada del edificio que visitaba frecuentemente y donde aparece registrado como inquilino.

Desde aquel entonces señalé, con base en otras notas periodísticas, que estaba en la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado en operaciones de huachicol fiscal.

Esta semana, el periodista Arturo Ángel, en Milenio, y el periódico Reforma confirmaron que Alex Tonatiuh ya no tenía visa y que comenzó un proceso para aclarar dudas e información solicitada por la administración Trump, en medio de cuestionamientos por posible enriquecimiento ilícito y adquisición de artículos, como relojes, con valor superior a los siete millones de pesos.

Desde junio que abordé el asunto, la pregunta era la misma: ¿Quién está detrás de este personaje al cual, en México, nadie le ha pedido rendir cuentas? Con el paso de los meses, la historia ha ido tomando curso.

Un par de fuentes y sucesos atribuyen el manto de impunidad de Alex Tonatiuh ni más ni menos que a Adán Augusto López, y eso explica por qué la presidenta Sheinbaum tampoco ha podido actuar en consecuencia.

Desde hace seis meses que comenzaron a surgir nuevos medios afines al régimen con estudios, cámaras y equipo de buen nivel, los propios conductores propagandistas revelaron en sobremesas que Adán Augusto los financiaba, que él financió el montaje de los sets y que las igualas corrían a través de Alex Tonatiuh.

A la par, el polémico funcionario bajó su perfil en el condominio de Polanco donde generó las molestias. Ya no se ve movimiento en su departamento, aparece contadas ocasiones, sus camionetas, a diferencia de antes, ya traen placas, y sus escoltas, a diferencia de antes, ya traen chalecos y ropa con insignias que los identifican como trabajadores de Aduanas.

Tantos problemas y todo por no querer mover sus camionetas.

