Alista Samuel un florero naranja como candidato a la gubernatura de NL

¿Les platico? ¡Arre! Le pidieron -más bien, le ordenaron- del Palacio Nacional, que ponga al rival más débil para que se lo meriende la candidata de MORENA en junio 2027, que, por cierto, no serán Tatiana ni Judith y, ¿algún caballero? tampoco. Sería apocalípticamente tonto el Tal Samuel, si se valiera de su compadrazgo para tratar de convencer a Luis Donaldo que vaya con el MC por la gubernatura de NL. Colosio va por la grande: Desde esta irreverente trinchera le sugiero respetuosamente que se olvide para eso de su compadre, porque el hijo del mártir priyista va a brincarse las elecciones de 2027 y seguirá como senador para lanzarse por la presidencia de México en 2030. Lo de que Samuel buscará lo mismo es de risa.

Por hoy, Adrián es el enemigo a vencer, siempre y cuando busque la gubernatura en alianza con el PAN. Si va sólo con el PRI, perderán, él la elección y su partido, hasta el registro en NL. Al PAN-NL no le interesa la gubernatura; Raúl Gracia y Chefo Zalgado quieren afianzarse en el Congreso y en otras posiciones para seguir llenándose de dinero sus bolsillos. Y los panistas nuevoleonenses de la vieja guardia -Coindreau, Canales, Elizondo- por diversos motivos ya no son factores de decisión. Mensaje a Samuel: Ya has defecado bastante encima de la pujante entidad donde finges -porque no funges- como gobernador. Por el amor del Dios de Spinoza, no la defeques más, tratando de convencer a tu compadre para que vaya por la gubernatura con el MC. Es bueno tu argumento de que Colosio sea gobernador por dos años y luego pida licencia para buscar la presidencia, por eso digo que en un descuido lo convences.