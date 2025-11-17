Alista Samuel un florero naranja como candidato a la gubernatura de NL
Plácido Garza DETONA Lo mandará al rastro político para cumplir órdenes que le dan desde el Palacio Nacional
¿Les platico? ¡Arre!
Le pidieron -más bien, le ordenaron- del Palacio Nacional, que ponga al rival más débil para que se lo meriende la candidata de MORENA en junio 2027, que, por cierto, no serán Tatiana ni Judith y, ¿algún caballero? tampoco.
Sería apocalípticamente tonto el Tal Samuel, si se valiera de su compadrazgo para tratar de convencer a Luis Donaldo que vaya con el MC por la gubernatura de NL.
Colosio va por la grande:
Desde esta irreverente trinchera le sugiero respetuosamente que se olvide para eso de su compadre, porque el hijo del mártir priyista va a brincarse las elecciones de 2027 y seguirá como senador para lanzarse por la presidencia de México en 2030. Lo de que Samuel buscará lo mismo es de risa.
Por hoy, Adrián es el enemigo a vencer, siempre y cuando busque la gubernatura en alianza con el PAN.
Si va sólo con el PRI, perderán, él la elección y su partido, hasta el registro en NL.
Al PAN-NL no le interesa la gubernatura; Raúl Gracia y Chefo Zalgado quieren afianzarse en el Congreso y en otras posiciones para seguir llenándose de dinero sus bolsillos.
Y los panistas nuevoleonenses de la vieja guardia -Coindreau, Canales, Elizondo- por diversos motivos ya no son factores de decisión.
Mensaje a Samuel:
Ya has defecado bastante encima de la pujante entidad donde finges -porque no funges- como gobernador.
Por el amor del Dios de Spinoza, no la defeques más, tratando de convencer a tu compadre para que vaya por la gubernatura con el MC.
Es bueno tu argumento de que Colosio sea gobernador por dos años y luego pida licencia para buscar la presidencia, por eso digo que en un descuido lo convences.
Pero si haces eso, será tu Apocalipsis, porque solo Colosio podría ganarle a Clara Luz, perdón, se me escapó otra vez el nombre.
Si haces eso, encabronarías a CSP y entonces sí, que el Dios Taibo II te coja en su santo seno dobladamente confesado.
Ya ves, para que no andes diciendo que Plácido y DETONA te traen de encargo. Este “consejo para conejo” es nomás por lo buena onda que somos.
No tienes que pedirle a Julieta que nos compre espacio para tu propaganda, tal cual lo haces con otros medios facilitos como la Singer. No queremos ni necesitamos eso.
Así que, olvídate de Colosio y pónle a Clara Luz -perdón de nuevo- a la candidata de MORENA, al rival más débil, tal cual te lo pide el Palacio Nacional.
Nomás no vayas a salir con la chupaleta de que “las encuestas definen a los candidatos”, porque éstas solo sirven para regalarles dinero a quienes las hacen al gusto de quien las paga.
Por encima de los resultados de esas mediciones de popularidad, están los dedos ungidores y tú tienes -todavía- el del MC-NL.
Pero hasta eso puedes perder si no haces lo que te está pidiendo YSQ.
¡Ándale, dale cuerda al Mike Flores! al fin y al cabo, si le pides que se tire al pozo, se tira y hasta las gracias te da. Obsérvalo, hasta el tipo de cuello de camisa te imita, no se digan tus modos, formas y modales.
Total, tu flamante secretario general de gobierno, ex jefe de oficina y ex diputado local, ya tiene su vida resuelta gracias a los negocios que ha hecho con tu anuencia y complacencia en los últimos 4 años.
CAJÓN DESASTRE:
- Ahora, ahí les va una EXCLUSIVA:
- Tras su renuncia al MC del Regidor regio, Toño Chávez, pronto seguirán la misma ruta los otros tres regidores naranjas que hay en el Cabildo de Monterrey:
- Roberto Gallardo, Martha Montemayor y Anabel Molina.
- Roberto fue muy mal tratado por Samuel, después de que el excelente bajista rockero fue quien más lo ayudó para llegar a la gubernatura.
- ¿Está Roberto resentido con Samuel y el MC? ¡Diamadre!
