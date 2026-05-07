Alito Moreno y Rubén Moreira quieren meter mano en la designación del candidato a la gubernatura

Suponemos que su presencia estuvo regida bajo el señuelo de ponderar la labor de los trabajadores en su día, el 1 de mayo. Eso por un lado; por el otro, aprovechando de pasadita, alentar al equipo de candidatos al Congreso del Estado y a sus adeptos, diciendo que son perfiles difíciles de encontrar en otros partidos, por lo que el triunfo de los priistas está asegurado.

¿A qué vinieron a Saltillo Alito Moreno y Rubén Moreira ? El primero como presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) y el otro como coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados .

Sin embargo, en esa visita se dejó entrever una intención adelantada, al sembrar la idea de tomar parte en la designación del candidato a la gubernatura de Coahuila, dejando veladamente en la memoria que ellos tomarían parte en la decisión desde sus alturas, obstruyendo ese derecho a los partidistas coahuilenses, concretamente al gobernador de Coahuila como líder moral del partido en el poder, de garantizar la selección del o la candidata con idoneidad para llevarlo a la justa electoral.

A finales de 2025, conocí algunas versiones sobre que el presidente nacional de ese partido había externado opiniones ante algunas personas con conceptos tales como que él (Alito) decidiría en su momento quién sería el candidato que compitiera por ese puesto abanderando a su partido, lo que se traduce en hacer a un lado al que por derecho natural debe ejercerlo.

Cuando a Rubén Moreira le llegó el momento de elegir al candidato que lo supliría en la gubernatura, designó a Miguel Riquelme, un burócrata lagunero con talante exento de simpatía y con actitudes robotizadas impuestas, quien ya como gobernador fue manejado con una carga, al imponerle una primera línea de gobierno que venía procedente de la anterior administración.

Recordemos que el resultado de aquella elección fue judicializado por considerar que no satisfizo los requisitos que debía cumplir, y que con artimañas se logró darle el triunfo. Ese candidato lo impuso Moreira como gobernador saliente; ahora ya no le corresponde tomar esa decisión. Quien tiende las líneas políticas es el gobernador en turno y ahora, en este caso, por fortuna, existe una simetría entre el partido y el pensamiento del gobernador.

Ahora bien, para elegir al candidato es necesario hacer hincapié en lo establecido en una democracia interna, que cumpla con los preceptos que han sido aceptados, de manera que no sólo quede en una teoría ajena a la realidad, es decir, que no se pretenda imponer al candidato sin una consulta previa, la cual debe predominar en el partido.

Entiendo que debe haber una coordinación con el comité ejecutivo nacional, lo comprendo muy bien; sin embargo, la prioridad de abrir la puerta al candidato debe residir en la decisión local, pues es ahí donde se conoce bien a quienes competirán en las diversas jornadas electorales, ya sea en las diputaciones locales y federales, la gubernatura y la Presidencia de la República. Lo que se necesita son apoyos que el comité nacional debe proporcionar a los comités locales, de manera que los candidatos bien escogidos triunfen y hagan fuerte al partido. Y que, una vez en el cargo para el que fueron electos, lo desempeñen con pasión y honestidad.