‘Reducir el efectivo impulsa la inclusión financiera y baja costos’: ABM

CDMX.- México se ubica como el sexto país del mundo con mayor uso de efectivo, al registrar que 80% de las transacciones diarias se realizan con dinero físico, de acuerdo con datos de la Asociación de Bancos de México (ABM) y el Forex Cash Index 2025.

En el ranking global, Etiopía encabeza la lista con 95% de las operaciones pagadas en efectivo, seguido de Pakistán con 90%. Irak y Cuba comparten el tercer lugar con 85%, mientras que Jamaica y México empatan con 80%. Por debajo de México se encuentra Colombia, donde el efectivo representa 70% de las transacciones, seguido de Chile y Perú, ambos con 60%.

TE PUEDE INTERESAR: SSPC traslada a 25 reos en penales de Michoacán a prisiones federales: Harfuch

En contraste, los países con menor dependencia del efectivo son Ecuador, con 40% de sus operaciones realizadas con dinero físico; Uruguay, con 30%; Brasil, con 22%, y Australia, que registra apenas 10%, consolidándose como una de las economías con mayor adopción de pagos digitales.

México se encuentra también muy por encima de sus socios comerciales del T-MEC. En Estados Unidos, sólo 16% de las transacciones se realizan en efectivo, mientras que en Canadá la proporción es de 15%, lo que refleja una brecha significativa en la adopción de medios de pago electrónicos.

TE PUEDE INTERESAR: Millones públicos para exempleados del IFT desatan controversia

La ABM explicó que la informalidad y el temor a la fiscalización son los principales factores que incentivan el uso del efectivo en la economía mexicana, la segunda más grande de América Latina. “En la medida en que vayamos reduciendo el efectivo de manera sustancial, hay mayor inclusión financiera, más productos bancarios, movilidad social y menores costos de transacción”, señaló el presidente de la ABM, Emilio Romano.

El también director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de Bank of America México añadió que una mayor digitalización permite contar con mejor información para ampliar la penetración del crédito, reducir costos operativos y limitar actividades ilícitas asociadas al uso intensivo de efectivo.

TE PUEDE INTERESAR: Avance agroindustrial arrasa miles de hectáreas de selva en Yucatán

En este contexto, el sector bancario impulsa una estrategia alineada con la política de digitalización del gobierno federal, que incluye la creación de un “Ecosistema Cero” para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), con el objetivo de que puedan aceptar pagos electrónicos sin pagar comisiones.

Entre las propuestas también se contempla elevar el monto máximo permitido en la cuenta N2, fortalecer el uso de plataformas como CoDi y DiMo, y hacer que estos sistemas se activen de manera automática con la apertura de cualquier cuenta bancaria, con el fin de reducir la fricción operativa en los pagos digitales.

TE PUEDE INTERESAR: Impacta tendencia de usar el celular sin funda al mercado de accesorios y reparaciones

Asimismo, se busca acelerar la adopción de pagos electrónicos en sectores donde el efectivo sigue siendo dominante, como carreteras, servicios gubernamentales y gasolineras, mediante esquemas preferenciales de comisiones.

Para el director general de BBVA México, Eduardo Osuna, la Ciudad de México es un ejemplo de cómo los incentivos pueden cambiar hábitos de pago, al destacar la digitalización del Metro y Metrobús. “El transporte público ya es casi sin efectivo y la gente se adaptó; es más sencillo y eficiente”, afirmó. Con información de El Universal