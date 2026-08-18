Andy, una pesadilla en cámara lenta para Sheinbaum

La cancelación de la visa de Andy, el segundo de sus hijos y el más involucrado en la política, es la antesala para que, en función de los intereses estratégicos en Washington, sea acusado de un delito que amenaza la “seguridad nacional”, razón de la revocación, que significa que lo están investigando por asuntos que tienen que ver con crimen organizado y terrorismo. La decisión causó turbulencia en la 4T y agudizó sus contradicciones, frente al malestar en Washington por la impunidad que le otorga el gobierno a morenistas sospechosos de lazos criminales.

Defender a Andrés López Beltrán no ha sido algo que haya podido hacer la presidenta Claudia Sheinbaum con facilidad y disposición. Al contrario. López Beltrán, hijo del mentor de Sheinbaum y su jefe político, Andrés Manuel López Obrador , ha sido una pesadilla con la que ha tenido que lidiar para evitar un choque con el expresidente, que en este momento de su vida ha dado señales de que lo que más le interesa es evitar que alguno de sus tres hijos –o él mismo– sea sujeto de un proceso penal en México y cuidar que ninguno de ellos termine en la corte federal de Manhattan.

Sheinbaum fue puesta una vez más en una situación incómoda y de desgaste personal por no confrontarse con López Obrador. Sigue pagando los costos de blindar al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y ahora a López Beltrán, de quien no tienen duda en la Presidencia de que lo están investigando por el contrabando de combustible. Andy, junto con el secretario de Educación, Mario Delgado, y el coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, estaba en una lista de la que fue informado el gobierno en febrero pasado, por sus presuntos vínculos con el huachicol fiscal y el crimen organizado.

El asunto del contrabando de combustible surgió como un tema relevante en marzo de 2025, cuando autoridades federales aseguraron en el puerto de Altamira, en Tamaulipas, el Challenge Procyon, un buque tanque con 10 millones de litros de diésel de contrabando. Cuatro meses después, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, le pidió que atendiera el huachicol fiscal; Sheinbaum se defendió con la enumeración de acciones emprendidas, pero Johnson le respondió que no era suficiente, que los detenidos eran de bajo perfil y que no había acciones para desmantelar las redes de complicidad dentro de su gobierno y entre empresarios.

Sheinbaum no tenía en el radar la posibilidad de que Andy estuviera metido en ese negocio, pero desde junio de ese año ya había estado recibiendo presiones de López Obrador para saber si sus hijos, Andrés y José Ramón, estaban en la lista de revocación de las visas para 96 políticos, empresarios y artistas, sobre la que días antes le había informado el entonces canciller, Juan Ramón de la Fuente.

El nombre de Andy, involucrado con el huachicol fiscal, saltó en la investigación sobre el Challenge Procyon. Información de inteligencia del gobierno mexicano había encontrado evidencia de su probable participación en ese negocio ilegal, en asociación con el senador Adán Augusto López Hernández. En julio de 2025, Johnson puso el énfasis en el senador, y empezó a insistir en Palacio Nacional en que los acuerdos políticos “previos” –no identificó a López Obrador– mantuvieran la impunidad de políticos de Morena, señalando que eso podría provocar un desencuentro con Washington y generar una crisis. Sheinbaum le respondió que se estaba trabajando en ese caso, identificando como el centro de la queja el tema de La Barredora y Hernán Bermúdez Requena.

La investigación sobre el contrabando de combustible en la Fiscalía General, sin embargo, llevó a la pista de López Beltrán. Al llegar información de ello a Palacio Nacional, le pidieron al fiscal Alejandro Gertz Manero que cerrara esa carpeta; él dijo que sí, pero no obedeció. Los fiscales de su equipo descubrieron que Andy estaba asociado con Raúl Rocha Cantú, el exdueño del concurso de Miss Universo, en varios negocios, sobresaliendo el de contrabando fiscal. Gertz Manero le ofreció un criterio de oportunidad a Rocha Cantú, pero antes de que pudiera avanzar, lo forzaron a renunciar.

La nueva fiscal, Ernestina Godoy, congeló la investigación y le retiró el criterio de oportunidad, pero mediante un acuerdo extraño, que se desconoce, pactaron con Rocha Cantú su silencio y que se mantuviera fuera de México con un bajo perfil, el cual rompió recientemente cuando se le fotografió en Mónaco, motivo por el cual recibió una llamada de atención desde Palacio Nacional. Lo que en México fue un encubrimiento claro, en Estados Unidos se mantuvo como una investigación de los negocios de Andy y Rocha Cantú en el contrabando de combustible.