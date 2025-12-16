Ante la crisis económica

La sola cifra del crecimiento económico desde que el obradorismo llegó al poder debiera ser suficiente para dimensionar el problema estructural del nuevo modelo político-económico. El país no puede sostenerse sin crecimiento; la redistribución de la riqueza y la mejora de los sectores menos favorecidos, si es que eso significan las cifras oficiales, no son sostenibles en una economía que no crece. Insistir en un modelo de gasto, generando una creciente deuda pública y frenando la inversión, provoca un desequilibrio que, más temprano que tarde, habrá de atenderse, y conforme más se retrase, mayor el costo.

La peor respuesta del gobierno a la crisis económica es la negación. Forma parte del modelo populista e igual ocurre en México y en Estados Unidos con Trump. Responden fake news y números no representativos de la realidad. Los gobiernos se mueven a su antojo, a pesar de que los indicadores anticipan desastre. En parte es la soberbia moral que acompaña al proyecto: la causa lo merece todo, incluso ignorar la realidad y sus consecuencias desastrosas. También suele presentarse la falsa creencia de que las dificultades son transitorias y que pronto vendrá la prosperidad. Se les dificulta entender que las decisiones que ellos toman son la causa de lo causado.

En el país, una de las métricas del supuesto desempeño exitoso ha sido el tipo de cambio. Es engañoso recurrir al costo del dólar, porque no es la referencia de una economía próspera, ni siquiera de confianza. Esta clase de inversión es esencialmente especulativa y se explica, principalmente, por las tasas de interés considerablemente más elevadas que en Estados Unidos. Sin embargo, la originalidad es que el dólar, con Trump, se está devaluando respecto otras monedas y de manera creciente aumenta la desconfianza. La situación podría volverse crítica si la Reserva Federal le obsequia a Trump una reducción de tasas de interés, a pesar de la desaceleración del empleo y el repunte de la inflación. Las dificultades de allá pueden ser tragedias acá.

Además, el tipo de cambio se ve impactado por las transferencias de dólares que migrantes envían a México, ahorros en apoyo a sus familias. En 2024 fueron 64 mil 745 millones de dólares y 96.6% provino de Estados Unidos. México es, después de la India, con una población 11 veces mayor, el país que más dólares recibe por transferencias. La tragedia social que implica la migración constituye, paradójicamente, tabla de salvación para el país y para las familias beneficiadas. Otro de los factores de impacto son los dólares provenientes del narcotráfico, que no se ha ventilado públicamente ni siquiera calculado; parte de las remesas de allí provienen, como constatan recursos enviados a lugares donde no hay familias de migrantes. México es el principal exportador de drogas, que necesariamente se refleja en las cuentas nacionales.

Debe preocupar que los indicadores de la economía ahora sean peores respecto de los del pasado inmediato. No todo, aunque sí mucho, imputable al actual gobierno. La realidad: López Obrador dispuso del ahorro público contenido en fideicomisos, partidas y programas. Además, 2024 fue un año trágico en el sentido de que se recurrió desproporcionadamente a la deuda para fondear el aumento de las transferencias directas a la población. La deuda crece y, aunque manejable por la resistencia del gobierno a una reforma hacendaria, pronto vendrá una crisis mayor, derivada del desorden en el gasto público, el aumento del servicio de la deuda y el de las pensiones contributivas y no contributivas.

Enrique Quintana, este lunes en El Financiero, al analizar con el rigor y la agudeza que le son propios los datos oficiales del empleo, señala que “ya trazaron la advertencia. La pregunta es si se escuchará antes de que la desaceleración deje de ser un episodio y se convierta en norma”. Argumento inequívoco: los datos del IMSS sobre el crecimiento del empleo muestran que 2025 resulta el más bajo desde la pandemia.

Característico del obradorismo en el poder: ignorar la realidad y actuar a partir del objetivo arrollador de reproducirse en el poder, como demuestran las decisiones financieras de 2024, incluso su asociación con un financiamiento ilícito de campañas, que subyace en el contrabando de combustibles.

Conforme a la lección que deja el pasado, la crisis económica que se ignora acaba arrollándolo todo, incluso la explicable pretensión de continuar en el poder. Problema grave para un régimen poco avenido a la democracia.