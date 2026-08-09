As del volante

Para amenizar el viaje entablamos plática, y mi interlocutor me dice que su jornada laboral inicia a las siete de la mañana para concluirla a las dos de la madrugada; esa es su rutina de todos los días de la semana. Le pregunto por qué no toma un día de descanso, siendo su respuesta que no puede hacerlo, ya que es la única forma de completar el ingreso semanal que le permita cubrir sus compromisos.

A media mañana pido un taxi por aplicación, terminado el trámite, se me informa que en dos minutos llegará la unidad a mi domicilio. En efecto, así sucede y abordo un auto plateado marca MG —chino para variar—, en buenas condiciones, limpio y confortable. El conductor, pese a su juventud, transmite seguridad.

Entra en confianza y me dice que se casó a los 16 años, que tiene cuatro hijos; los tres mayorcitos en edad escolar, excepto un bebé. Su esposa se encarga de atenderlos y llevarlos a la escuela, agregando que se aproxima el ingreso a clases, lo que implica un desembolso importante. La extenuante jornada de trabajo es apenas suficiente para reunir los 2 mil 200 pesos libres cada semana para solventar los gastos de su hogar.

Una erogación que pesa sobre su presupuesto son los 2 mil 300 pesos semanales que debe entregar como abono del coche; de haberlo pagado de contado le hubiera salido a la mitad, pero como no contaba con el efectivo suficiente para hacer la operación de contado, se vio obligado a hacerla en “cómodos abonos”.

Seguimos conversando, y ahora me cuenta sobre una experiencia negativa que le sucedió antes de comprar el coche MG que es el que conduce. La historia es que se enteró de la existencia de un negocio dedicado a la venta de autos, en un centro comercial ubicado a un costado de la Alameda Zaragoza, en donde dio un enganche de 40 mil pesos para un “Aveo”. Añadió que el pago inicial era de 80 mil pesos, pero al no completar esa cantidad, el vendedor aceptó la mitad y le prestó la unidad para que la probara dando unas vueltas en las calles que rodean nuestro bello paseo. Quedó satisfecho y le dijeron que en unos días le llamarían para cerrar la operación y entregarle las llaves.

Pasaron los días y no hubo ninguna llamada, por lo que regresó a la empresa, donde le comunicaron que había un pequeño problema con el auto, pero que en pocos días se resolvería, lo que nunca sucedió y, pese a interponer demanda, en la Fiscalía le dijeron que como había firmado un contrato, no se podía hacer nada. En resumen, fue víctima de un fraude y debió regresar parte de los 40 mil pesos a quienes le prestaron.

Estando a punto de llegar a mi destino, me dice que mientras tenga fuerzas seguirá trabajando duro para sacar adelante a su familia y para terminar de liquidar el coche, lo que hará en dos años. Está consciente de que esas jornadas extenuantes le podrían pasar la factura con el paso del tiempo. Termina el recorrido, liquido el importe y me despido de este as del volante, un héroe anónimo, deseándole buena suerte.

Han pasado varios días de que tuvo lugar la experiencia aquí relatada, y mi cabeza no deja de dar vueltas elucubrando sobre las injusticias de la vida, cuando vemos a ciertos políticos que llegaron al poder prometiendo cínicamente sacrificarse por nosotros, y en cambio, como el jocoque, de la noche a la mañana resultaron poseedores de enormes riquezas, que superan por mucho sus ingresos devengados como funcionarios públicos. También nuestro conductor es un ejemplo para los “ninis” que reciben dinero sin hacer ningún esfuerzo.

Redondeo. Nos dieron otro pellizco, ahora con la suspensión temporal de la exportación de aguacate; por otra parte, Código Magenta, que dirige Ramón Alberto Garza, dio a conocer que la expriista, ahora morenista, Alejandra del Moral, ha estado entregando al gobierno cubano maletas repletas de dólares para entregarlos al estilo 4T a grupos seleccionados. Ese dinero se mueve en lo oscurito y a espaldas del pueblo de México. Le seguimos estirando los bigotes al tigre.