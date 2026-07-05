Así o más difícil

Dos sucesos de la actual semana nos llevan al límite de perder la capacidad de asombro, ya de por sí afectada desde hace algunos años. El primero es la negativa de Donald Trump a extender el T-MEC por su plazo original de 16 años con revisiones sexenales; es decir, fue reducido a un contrato revisable cada año, lo que representa un acabose diplomático para los estados tratantes e incertidumbre para los inversionistas y productores de nuestro país, que dependerán del ánimo de quienes gobiernen Estados Unidos y de sus campañas o intereses.

Esta es una situación que no merecemos los ciudadanos de a pie, quienes confiamos en que las sirenas del bienestar sabrían gobernar, pero han resultado un verdadero fracaso, al que nada más le faltaba este último clavo del ataúd, el cual fue clavado. Donald Trump advirtió con meses de anticipación que la permanencia en el tratado no dependería únicamente de factores económicos, sino del desempeño de México en materia de seguridad y, de forma crucial, del rompimiento de las alianzas con el Foro de São Paulo. Estos dos últimos elementos fueron una omisión cruel del gobierno mexicano, que es el único responsable de esta situación, pero desde ayer anda buscando a quién endosarle la factura. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, no sólo fracasó rotundamente en la negociación, sino que llevaba un expediente insalvable. Fue la crónica anunciada del cuasi homicidio premeditado del acuerdo comercial más importante del continente americano, que consiste en el intercambio de mercancías, casi todas en libre comercio, por 1.6 billones de dólares, y que representa el equivalente al 55 por ciento del PIB mexicano. Es decir, el gobierno de Claudia Sheinbaum puso en riesgo la posibilidad de que México conserve la mitad de su potencial de crecimiento económico y, por ende, de que las buenas finanzas gubernamentales se tradujeran en buenas finanzas familiares. Esta estrategia, iniciada por AMLO, parece apostar por perpetuar la ignorancia y la pobreza; al fin y al cabo, el pueblo bueno y sabio, pero en la miseria, es más leal y obediente. Nos espera una cruda realidad: la resaca inevitable tras una borrachera de excesos en obras suntuarias y palabras huecas. La consecuencia directa será la incertidumbre jurídica: sin una ratificación garantizada por más de una década, los inversionistas extranjeros enfrentan volatilidad que frena sus planes de expansión a largo plazo. En reglas de origen y aranceles, sectores estratégicos como el automotriz, aluminio, acero y transporte pesado quedan expuestos a ajustes anuales que obligan a reconfigurar cadenas de suministro y a soportar presiones salariales y sindicales mediante mecanismos de respuesta rápida. No sólo es triste la verdad, sino que, además, no tiene remedio.

La segunda noticia es la que inició como una broma macabra y fue creciendo a lo largo de la semana, hasta consolidar el regreso de Miguel Riquelme como alcalde sustituto de la afligida Torreón. No bastó el saqueo que durante un par de años efectuaron él y su pandilla a través del Metrobús y otras obras que sólo dejaron sobras millonarias. El atufado personaje, incapaz de esbozar una sonrisa ni siquiera al ser ungido como mandamás lagunero, va ahora por todas las canicas. El patrimonio de la ciudad le servirá, de seguro, para financiar la conquista de la otra mitad de Parras, donde ya tiene inversiones en hotelería, viñedos, terrenos y, sobre todo, derechos de agua. Aquel que nunca gobernó en Coahuila, sino que solamente gerenció los negocios de familia y se quedó con una gran tajada, fue enviado por el gobernador Jiménez para disque poner orden en ese municipio ante la acometida de Morena a través de figuras bien posicionadas que podrían ganar la alcaldía. Es bien sabido que en Torreón el PRI se maneja a través de tribus y que solamente cuando hay un candidato amigable con éstas, gana la alcaldía o las diputaciones; logro que había obtenido el difunto alcalde. Con su fallecimiento, esa estructura quedó huérfana y ahora este personaje tendrá la tarea de sacar adelante la plaza, pero con el consabido costo del saqueo que desde ya inició al sustituir a la planilla de Cepeda. ¡Haya cosa! Pobre Torreón: tan cerca de Riquelme y tan lejos de la honestidad.

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