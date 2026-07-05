Así o más difícil

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Así o más difícil
    CUARTOSCURO

Esta es una situación que no merecemos los ciudadanos de a pie, quienes confiamos en que las sirenas del bienestar sabrían gobernar, pero han resultado un verdadero fracaso

Dos sucesos de la actual semana nos llevan al límite de perder la capacidad de asombro, ya de por sí afectada desde hace algunos años.

El primero es la negativa de Donald Trump a extender el T-MEC por su plazo original de 16 años con revisiones sexenales; es decir, fue reducido a un contrato revisable cada año, lo que representa un acabose diplomático para los estados tratantes e incertidumbre para los inversionistas y productores de nuestro país, que dependerán del ánimo de quienes gobiernen Estados Unidos y de sus campañas o intereses.

https://vanguardia.com.mx/opinion/mientras-acontece-el-mundial-KH21732228

Esta es una situación que no merecemos los ciudadanos de a pie, quienes confiamos en que las sirenas del bienestar sabrían gobernar, pero han resultado un verdadero fracaso, al que nada más le faltaba este último clavo del ataúd, el cual fue clavado.

Donald Trump advirtió con meses de anticipación que la permanencia en el tratado no dependería únicamente de factores económicos, sino del desempeño de México en materia de seguridad y, de forma crucial, del rompimiento de las alianzas con el Foro de São Paulo.

Estos dos últimos elementos fueron una omisión cruel del gobierno mexicano, que es el único responsable de esta situación, pero desde ayer anda buscando a quién endosarle la factura.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, no sólo fracasó rotundamente en la negociación, sino que llevaba un expediente insalvable. Fue la crónica anunciada del cuasi homicidio premeditado del acuerdo comercial más importante del continente americano, que consiste en el intercambio de mercancías, casi todas en libre comercio, por 1.6 billones de dólares, y que representa el equivalente al 55 por ciento del PIB mexicano.

Es decir, el gobierno de Claudia Sheinbaum puso en riesgo la posibilidad de que México conserve la mitad de su potencial de crecimiento económico y, por ende, de que las buenas finanzas gubernamentales se tradujeran en buenas finanzas familiares. Esta estrategia, iniciada por AMLO, parece apostar por perpetuar la ignorancia y la pobreza; al fin y al cabo, el pueblo bueno y sabio, pero en la miseria, es más leal y obediente. Nos espera una cruda realidad: la resaca inevitable tras una borrachera de excesos en obras suntuarias y palabras huecas.

La consecuencia directa será la incertidumbre jurídica: sin una ratificación garantizada por más de una década, los inversionistas extranjeros enfrentan volatilidad que frena sus planes de expansión a largo plazo. En reglas de origen y aranceles, sectores estratégicos como el automotriz, aluminio, acero y transporte pesado quedan expuestos a ajustes anuales que obligan a reconfigurar cadenas de suministro y a soportar presiones salariales y sindicales mediante mecanismos de respuesta rápida. No sólo es triste la verdad, sino que, además, no tiene remedio.

https://vanguardia.com.mx/opinion/las-sorpresas-del-t-mec-GF21532576

La segunda noticia es la que inició como una broma macabra y fue creciendo a lo largo de la semana, hasta consolidar el regreso de Miguel Riquelme como alcalde sustituto de la afligida Torreón. No bastó el saqueo que durante un par de años efectuaron él y su pandilla a través del Metrobús y otras obras que sólo dejaron sobras millonarias. El atufado personaje, incapaz de esbozar una sonrisa ni siquiera al ser ungido como mandamás lagunero, va ahora por todas las canicas. El patrimonio de la ciudad le servirá, de seguro, para financiar la conquista de la otra mitad de Parras, donde ya tiene inversiones en hotelería, viñedos, terrenos y, sobre todo, derechos de agua.

Aquel que nunca gobernó en Coahuila, sino que solamente gerenció los negocios de familia y se quedó con una gran tajada, fue enviado por el gobernador Jiménez para disque poner orden en ese municipio ante la acometida de Morena a través de figuras bien posicionadas que podrían ganar la alcaldía.

Es bien sabido que en Torreón el PRI se maneja a través de tribus y que solamente cuando hay un candidato amigable con éstas, gana la alcaldía o las diputaciones; logro que había obtenido el difunto alcalde. Con su fallecimiento, esa estructura quedó huérfana y ahora este personaje tendrá la tarea de sacar adelante la plaza, pero con el consabido costo del saqueo que desde ya inició al sustituir a la planilla de Cepeda. ¡Haya cosa! Pobre Torreón: tan cerca de Riquelme y tan lejos de la honestidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


T-MEC
comercio exterior
Política Coahuila

Orestes Gómez

Orestes Gómez

Orestes Gómez es saltillense, estudió en la Facultad de Jurisprudencia de la UA de C y la Normal Superior de Coahuila las licenciaturas en Derecho y Educación Media. Ha impartido cátedra en la Facultad de Jurisprudencia de la UAC, Preparatoria Mariano Narváez de la UA de C, UANE planteles: Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Matamoros y en la Universidad Autónoma de Piedras Negras. Ha impartido conferencias en la UANE Saltillo, CTM Coahuila, Asociación de Maquiladoras de Nuevo León y Facultad de Economía de la UA de C. Ganador del premio estatal de Periodismo de Coahuila en 5 ocasiones: 1996, 1999,2000 y 2006 en editorial en prensa y la presea Antonio Estrada Salazar por 25 años de trayectoria. Ha escrito tres libros: uno de poesías titulado “Memorias del Tigre Espejo”, “Cuentos Conurbados” y uno relacionado con los Recursos Humanos “A Little bit about Mexican Law and Human Resources”. Es un tigre espejo que merodea por entre los muros de la desigualdad, la represión y el oprobio escupiendo verdades através de su incómoda pluma.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las constantes fallas en el suministro eléctrico afectan gravemente la operatividad de las empresas, afirma Canacintra-Torreón.

Empresarios demandan inversión urgente en red eléctrica ante fallas constantes
Poco más de 440 mil coahuilenses afirmaron no tener contratado ningún servicio de internet.

En Coahuila: pese a mayor oferta, aumenta población que no puede pagar el internet
Coahuila ocupa el lugar 32 nacional en número de asuntos ingresados a los tribunales agrarios.

Se reducen conflictos agrarios en tribunales de Coahuila, pero quedan más de 500 pendientes
La nueva oposición

La nueva oposición
Remate de Merlín

Remate de Merlín
El cristal es la droga que más se incauta en la entidad, de acuerdo con cifras de la FGR.

En Coahuila, se disparan 2,740% ‘golpes’ contra el cristal
NosotrAs: El silencio de las aulas

NosotrAs: El silencio de las aulas
true

FIFA 2026: Deja de vender productos, empieza a vender finales del mundo