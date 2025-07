Asunción, Paraguay: dos ciudades en una

Hay diferentes estilos de viajero. Algunos son sumamente estructurados: investigan con antelación el lugar que visitarán, seleccionan con cuidado los sitios por conocer y, al llegar, ya tienen un itinerario detallado que procuran seguir con disciplina. Dejan muy poco margen a la improvisación. Yo soy casi todo lo contrario. Digo casi, porque al menos sí elijo el destino al que quiero ir; no soy de los que llegan al aeropuerto y compran un boleto al azar, rumbo a donde sea. Pero una vez tomada esa decisión, me entrego por completo a lo inesperado. Me gusta dejar que el lugar me sorprenda.

Hay sitios sobre los que uno ya tiene referencias antes de llegar. Si alguien va a Río de Janeiro sabe que hay que subir al Corcovado a ver el Cristo Redentor. Pero sobre Asunción, Paraguay, yo no sabía prácticamente nada. Apenas que era la capital del país. Ni siquiera había reparado en el origen religioso de su nombre, hasta que compré el boleto del autobús que me llevaría desde Foz do Iguaçu, Brasil. La línea se llamaba “Nuestra Señora de la Asunción”, y fue ahí cuando hice conciencia del dato más básico que uno puede saber sobre una ciudad: el porqué de su nombre.

El trayecto en autobús fue largo —unas cinco horas—, con una breve escala en Ciudad del Este, y para colmo estuvo marcado por un ataque de alergia que me impidió dormir casi nada. Llegué a la terminal de Asunción a eso de las 5:00 de la mañana, medio dormido y congestionado. Mi primera sorpresa fue ver la cantidad de personas que me ofrecían llevarme en auto hacia Argentina. Confieso mi ignorancia: no sabía que Asunción está tan cerca de la frontera con la provincia de Formosa. Días después, supe que el río Paraguay, que divide a ambas naciones, es afluente del Paraná, que a su vez desemboca en el Río de la Plata. Por ese río navegan barcos de hasta tres metros de calado que conectan a Asunción con el Atlántico. Detalles como ese, que uno va descubriendo con el paso de los días, convierten a los viajes sin guion en una experiencia mucho más reveladora.