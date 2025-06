Iguazú: el rugido del agua, el susurro del cuidado

Las cataratas de Iguazú son uno de los destinos turísticos más visitados de América Latina, con más de un millón de visitantes al año. No tengo idea de cuánta gente había ese domingo a mi alrededor. Algo ocurre con nuestra percepción: cuando los números se hacen grandes, dejamos de contar y sólo vemos multitudes. Y, sin embargo, aquella multitud no me resultaba un estorbo, sino una compañía anónima, sintonizada en la misma frecuencia de asombro. Lo que sí lograba de vez en cuando sacarme de ese estado hipnótico era notar lo limpio y bien conservado que estaba todo, a pesar del enorme flujo de personas.

En todo el recorrido, sólo presencié un intento de romper las reglas: alguien quiso sentarse sobre un barandal para tomarse una foto. De algún sitio sonó un silbato. Una vigilante, discreta, pero atenta, le indicó que eso estaba prohibido. Su acción me hizo notar que, aunque no siempre visibles, hay personas estratégicamente ubicadas, cuidando el orden sin arruinar la experiencia. Pensé que esa era, quizás, la única forma de preservar un sitio tan visitado: con vigilancia constante. Pero un poco más tarde, cuando me alejé del circuito principal y me interné en uno de los largos senderos del Parque Nacional, descubrí —por el nivel de conservación del entorno— que también hay personas que comprenden, por sí mismas, el cuidado que merece un regalo tan generoso de la naturaleza.

Supe por conversaciones con otros visitantes que del lado argentino ocurre algo similar: también allá el sitio está bien cuidado y existe una sólida coordinación entre las autoridades de ambos países. Aunque parezca inusual, hay ocasiones en que se refrena la ambición para no matar a la gallina de los huevos de oro.