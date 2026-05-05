Regular sector inmobiliario, clave para evitar crisis social

El encarecimiento sostenido del mercado inmobiliario en la región Sureste, principalmente en Saltillo, ha dejado de ser una simple tendencia económica para convertirse en un foco de atención pública. El acceso a la vivienda, uno de los pilares del bienestar social, enfrenta hoy un escenario cada vez más restrictivo que exige respuestas institucionales claras y oportunas. El comentario viene a cuento del reporte periodístico que publicamos en esta edición, en donde se documenta que el costo de la vivienda más accesible se ubica entre uno y 1.5 millones de pesos, mientras que el ingreso mensual requerido para acceder a un crédito ronda los 22 mil pesos. En contraste, el salario promedio apenas alcanza los 12 mil pesos.

Esta brecha evidencia una realidad preocupante: adquirir una vivienda se ha convertido en un objetivo inalcanzable para amplios sectores de la población, obligándolos a recurrir a esquemas limitados o, en muchos casos, a renunciar a la posibilidad de construir un patrimonio. Este fenómeno no es aislado ni espontáneo. Responde, en buena medida, a dinámicas de mercado donde la especulación inmobiliaria ha cobrado protagonismo. La concentración de tierras en manos de grandes desarrolladores, la retención de reservas territoriales sin uso y la utilización de factores como la seguridad para encarecer los precios son prácticas que distorsionan el equilibrio del sector y reducen la competencia. A ello se suma un proceso incipiente de gentrificación laboral, impulsado por la llegada de población con mayor poder adquisitivo, lo que presiona aún más los precios en zonas urbanas estratégicas. Sin mecanismos de contención, estas tendencias pueden derivar en una burbuja inmobiliaria con consecuencias económicas y sociales de gran alcance. Frente a este panorama, la regulación del sector no debe entenderse como una limitante al desarrollo, sino como una condición indispensable para su sostenibilidad. Iniciativas como una Ley Inmobiliaria y una Ley de Condominios, orientadas a otorgar certeza jurídica y ordenar el mercado, representan pasos en la dirección correcta.

Asimismo, la adopción de modelos internacionales que promuevan la vivienda accesible, la implementación de incentivos para el desarrollo vertical y el establecimiento de límites al crecimiento de precios pueden contribuir a restablecer el equilibrio. La planeación urbana debe priorizar el acceso equitativo a servicios y evitar la expansión desordenada que encarece la vida en las ciudades. En un contexto global donde factores externos, como el encarecimiento de insumos derivados del petróleo, presionan aún más los costos de construcción, la inacción no es una opción. Regular el mercado inmobiliario no sólo es una medida económica prudente, sino una decisión estratégica para prevenir una crisis social y garantizar el derecho de las familias a una vivienda digna.