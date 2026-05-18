Sin embargo, existe una degradación todavía más grave y silenciosa: la destrucción paulatina de la educación pública.

México parece haberse acostumbrado peligrosamente a convivir con la decadencia: nos habituamos a la violencia diaria, a la corrupción estructural, al deterioro institucional, a la impunidad y a la mentira política convertida en rutina nacional.

La infructuosa “propuesta” de reducir el calendario escolar de 185 a 157 días constituye una de las expresiones más preocupantes de la crisis moral e institucional que padece el gobierno federal. No se trataba simplemente de un ajuste técnico, ni de una modificación administrativa aislada.

Lo verdaderamente grave es la esencia que revela esta “propuesta”. Una filosofía donde el derecho a la educación puede subordinarse sin pudor al entretenimiento, a la logística urbana o a los intereses coyunturales del poder político.

Resulta profundamente perturbador observar cómo, en medio de uno de los peores escenarios educativos de la historia contemporánea mexicana, las autoridades respectivas consideraron que reducir semanas completas de clases no representaba un problema sustancial.

Mientras millones de estudiantes enfrentan enormes deficiencias en comprensión lectora, razonamiento lógico y pensamiento crítico, el gobierno parece actuar bajo la absurda premisa de que el tiempo dentro del aula es secundario, prescindible o fácilmente recuperable.

La educación no funciona mediante discursos propagandísticos ni slogans políticos. El aprendizaje requiere tiempo, constancia, disciplina y continuidad.

La alfabetización profunda, la capacidad de concentración, la comprensión abstracta y el razonamiento complejo dependen de procesos sostenidos que necesitan presencia constante en entornos educativos estructurados.

Cada día escolar perdido tiene consecuencias reales. Y más aún en un país donde millones de niños ya se encuentran en condiciones de enorme vulnerabilidad académica.

REZAGO

La UNESCO ha advertido que México permanece en un preocupante estatus de “Sin Progreso” debido a los graves niveles de rezago lector.

Millones de estudiantes concluyen la primaria sin comprender plenamente lo que leen. Es decir, avanzan en grados escolares sin haber desarrollado una herramienta básica para la vida intelectual y ciudadana.

En cualquier nación, semejante dato habría provocado una emergencia educativa nacional. Aquí, en cambio, parece no impedir que las autoridades planteen recortes al calendario escolar con una ligereza insultante.

Es así como la pretendida propuesta desnuda además una visión profundamente degradante de la escuela pública. Pareciera que ciertos sectores gubernamentales conciben las escuelas no como espacios de formación humana, sino como simples centros de resguardo infantil cuyo calendario puede modificarse dependiendo de las necesidades operativas del momento y la estupidez e ineptitud de las autoridades en turno.

Cuando el aula deja de ser considerada como un espacio sagrado de construcción intelectual, humana y moral, la sociedad comienza lentamente a desmoronarse. Porque educar es formar conciencia, criterio, disciplina, responsabilidad, ciudadanía y sentido ético. Por ello, en el aula no cabe ideología alguna.

EROSIÓN

La escuela es un espacio donde aún es posible enseñar a pensar en medio de una cultura dominada por la distracción y el entretenimiento convertido casi en religión.

La inmediatez ha desplazado a la reflexión. El algoritmo comienza a tener más influencia que el maestro. Las redes sociales fragmentan la atención de millones de jóvenes atrapados en la lógica del scroll infinito.

La capacidad de concentración sostenida disminuye dramáticamente. Cada vez resulta más difícil leer textos largos, sostener conversaciones profundas o analizar críticamente una idea.

Y precisamente en medio de esta crisis global de atención y pensamiento crítico, las autoridades mexicanas intentaron debilitar aún más los espacios de formación educativa. Es una contradicción monstruosa, sobre todo cuando observamos lo que hacen los países que verdaderamente han logrado construir modelos educativos exitosos.