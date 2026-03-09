No hay nearshoring sin energía

/ 9 marzo 2026
    No hay nearshoring sin energía

Hay datos que no gritan, pero deberían.

Primera.

El nuevo programa de generación renovable presentado dentro de los esquemas de desarrollo mixto de la SENER y la CFE dibuja un nuevo mapa energético para el país.

Ese mapa apunta claramente hacia el noreste mexicano:

1. Nuevo León aparece con 3,802 Megawatts proyectados,

2. Tamaulipas, con 2,599 MW, y

3. San Luis (no tanto noreste, pero vecino), con 1,240 MW dentro de esta nueva cartera de proyectos.

Coahuila, en cambio, figura con apenas 730 MW proyectados entre tres proyectos... para un estado que presume ser potencia industrial, la diferencia no puede pasar desapercibida.

Segunda.

La paradoja es evidente.

Nuestro estado no es un actor menor en la economía mexicana. Todo lo contrario. De acuerdo con el INEGI, en el segundo trimestre de 2025 Coahuila aportó el 12.1% de las exportaciones totales del país, sólo detrás de Chihuahua.

Te explico: las exportaciones del sector automotriz y de autopartes en Coahuila superan los 33 mil millones de dólares, cifra que representa el 65% de las exportaciones estatales anuales.

La manufactura automotriz domina nuestra economía estatal y, dentro de ella, el equipo de transporte es el corazón productivo.

Dicho de otra forma: el problema no es que Coahuila no fabrique. La duda es si podrá energizar esa fabricación en el futuro.

Tercera.

El nearshoring vive de la infraestructura.

Carreteras. Agua. Suelo industrial. Talento. Y, sobre todo, electricidad.

La energía es el insumo básico que hace que todo lo demás funcione. Sin ella, la relocalización industrial simplemente se mueve unos kilómetros más al este. A eso súmale la falta de carreteras modernas, sistemas de transporte eficientes, la falta de lluvia en Coahuila y un marco regulatorio básico... y la situación se vuelve más complicada.

La lectura que nos deja este nuevo programa energético es clara: la inversión en generación eléctrica se está dirigiendo hacia donde el sistema percibe mayor urgencia industrial y mejor viabilidad de integración.

Si Coahuila no aparece con el mismo peso que sus vecinos, la pregunta es inevitable: ¿está quedando fuera del nuevo mapa energético del país?

Cuarta.

El desempleo.

De acuerdo con la ENOE del INEGI, Coahuila cerró el cuarto trimestre de 2025 con 51 mil personas desocupadas y una tasa de desempleo del 3.1% . Aunque esto no constituye una crisis por sí misma, en Coahuila no se vive hoy un ambiente de fortaleza laboral estable.

A finales del año pasado el empleo manufacturero en Coahuila registró una disminución laboral de 9 mil trabajadores y a inicios de 2026 General Motors en Ramos Arizpe despidió a 1,900 trabajadores ... Está pendiente ver el efecto que esto tendrá en la red de proveedores. Lo que sí es cierto es que la situación económica actual está muy complicada.

Última.

Quien garantice energía, transmisión y certidumbre gana.

El nuevo mapa energético deja una lección incómoda: en la nueva competencia regional, ya no basta con fabricar, tener una base exportadora, mano de obra especializada, una ubicación estratégica y experiencia industrial...

Que quede claro: el riesgo para Coahuila no es perder industria de un día a otro... El riesgo es no estar preparados para recibir la próxima gran inversión y dejar a la suerte que los industrialistas internacionales no crucen la frontera estatal.

Gerardo Garza Castilla

