Block de Notas (106): Noticias desaparecidas

Escribo estas atropelladas líneas en la noche del domingo 5 de julio, sí, y justo acaba de sucumbir la Selección de soccer a manos de una armada inglesa, la cual no iba a perdonar. ¿La altura? ¿La lluvia? Caray, son superatletas, supercracks y, si cobran como tal, deben rendir como tal. Los ingleses llegaron y ganaron. Así de sencillo. Por motivos de entrega de este texto a mis editores y de un viaje relámpago que tengo a la Ciudad de México, escribo estas líneas a horas de la derrota de los nacionales. No vi el partido. No me interesó en lo más mínimo y el resultado era previsible.

Los fanáticos (una masa de palurdos e iletrados, aunque no todos) de eso llamado soccer , gritaban “Sí”; llegó Inglaterra y dijo un contundente “No”. No es cuestión de gritar (la ley de la selva) o de querer, sino de planteamientos, estrategia, capacidad física, armonía, audacia, arqueo y tener nervios de acero en los momentos críticos. Es decir, es cuestión de preparación. Siempre.

No se me acuse de traición a la patria; sencillamente, era el resultado esperado. Mucho por explorar y analizar de este Mundialito. Tengo hartas cosas que decirle a usted, es decir, noticias que pasan desapercibidas, invisibles, para la gran masa de palurdos, los cuales gritan y lloran, pero no leen. Tengo un gran número de perlas que he venido coleccionando al respecto. En próximas entregas aquí se las contaré.

Lo repito: el poder se ejerce, no se teoriza. Y el último ejercicio de poder, fuerte y digno, ha sido la actuación de las autoridades judiciales de Coahuila al detener y poner presa (así se dice, no “interna”) a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania “N”. La ficha emitida por el Gobierno de la República en su apartado de detenidos, en su factor de seguridad, publica su nombre completo: Tania Vanessa Flores Guerra. Se le acusa de todo y por todo. Era o es miembro de Morena. Era o es miembro del PT. Ignoro si al día de hoy tenga un gramo de “ideología” o ideas propias.

Lo bien cierto es lo siguiente: el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, el famoso “Cowboy Urbano”, está ejerciendo el poder con un sólo sesgo: nadie por encima de la ley en Coahuila. Esto ha sido noticia nacional e internacional. Y el mensaje es claro: en el estado, quien delinque es detenido y procesado. No soy juez y mucho menos verdugo; vamos a seguir el debido proceso legal en contra de Tania “N”, quien en su momento se creía intocable e hizo de los escándalos su manera personal de gobernar. Igual que su hermano, ya borrado del mapa político.

Nota 1: Mientras el Mundialito sigue su ruta y surte el efecto deseado (es un distractor), las cosas harto importantes se van de las manos y nadie, nadie está enterado de ello. Lo peor, a nadie importan, creo. No en el mundo real. Y en el mundo real, aquí en el vecindario de Saltillo, el pasado 30 de junio (sí, día en el cual México derrotó a Ecuador en un juego aburrido a más no poder), tres suicidios a la cuenta dolorosa de un rosario interminable.

ESQUINA-BAJAN

Nota 2: Como siempre, hartas ollas en la lumbre. La lumbre de la política local, regional, estatal, nacional y, ni se diga, a nivel internacional. En todos los estamentos: cultura, política, sociedad, gastronomía, espectáculos, música y un largo etcétera. ¿Por dónde empezar? Como siempre, no lo sé. Tal vez, sólo tal vez, hacerlo como bien lo escribió Lewis Carroll en su inconmensurable “Alicia en el País de las Maravillas”: iniciar por el principio y así continuar...

Nota 3: Inicio entonces por el principio. Los verdaderos temas, lo realmente candente, no es la política (aunque sí lo es); lo importante es lo siguiente: lo que le pasa al vecino, lo que le pasa a mi familia, lo que le pasa a usted, estimado lector. Esto es lo importante. Y sucede lo de siempre: la sociedad está enferma, podrida. ¿Importa si aquí se arma la mejor camioneta del mundo? Absolutamente no. Los pobres y pinches obreros que diario la ensamblan, jamás van a tenerla en sus cocheras de barrio bravo. Jamás. Lo crucial es lo siguiente...