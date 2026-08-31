Block de Notas (113): Nadie protesta ni las redes arden

La muerte del perro tieso llamado “Rocky” ha sido apenas la punta de lanza de un mal mayor: se ama y se mantiene un vínculo afectivo con un can, un árbol o un gato... pero no con un ser humano. Mi frase ha sido replicada infinidad de veces y tengo años repitiéndola: se quiere más a un pinche perro que a un ser humano.

¿Cuándo se jodió todo? Si usted lo recuerda, este es el inicio de la memorable novela de Mario Vargas Llosa . La frase se acomoda perfectamente a nuestra realidad esquizofrénica y mimética, de ignorancia abismal y supina y, claro, rayana en la estupidez total. Abarca también la manipulación, la nula sesera de los involucrados y tantos otros temas y aristas.

Se ha comprobado, para mi desgracia: por un perro despeinado, al cual presuntamente se llevaron dos señoras, se promete como recompensa una camioneta Chevrolet Equinox 2013. Por un gato llamado “Jessie” ofrecen mil pesos. Por otro perro, de nombre “Macario”, están dando 20 mil pesos de gratificación para quien lo regrese con sus amos o aporte información sobre él. No, desgraciadamente no es broma. Es el aquí y el ahora de este mundo, el cual, usted lo sabe, ya no es mi mundo.

Los anteriores datos los tomo de la prensa escrita de los días pasados. Pero, justo e igual, pasó lo siguiente aquí en el vecindario y nadie dijo nada: las redes sociales no ardieron, nadie se fue a manifestar a la Plaza de Armas, nadie ha brindado apoyo a los involucrados. Lo que sucedió provoca terror, espanto y eriza la piel y el esqueleto.

En Saltillo, en la calle Francisco Villa de la colonia Nueva Tlaxcala, Israel, de 12 años, obligaba a su hermano menor, de seis, a realizar actos sexuales. Fue la propia madre quien lo denunció a las autoridades competentes... nadie protestó y las redes sociales no ardieron. Es un niño, un humano, no un perro.

El mismo día, en la colonia Saltillo 2000, una mujer llegó a una vivienda y le prendió fuego mientras Juan Carlos, de 35 años, descansaba en una habitación. El hombre salió envuelto en llamas, con quemaduras de mucha consideración. Las redes no ardieron; el hombre, sí. Hasta el día de hoy, nadie ha protestado en la Plaza de Armas por semejante acto de asesinato.

Detrás de las siguientes estadísticas hay familias completas con nombres y apellidos, desintegradas o al borde de estarlo, como la de los dos infantes arriba señalados, donde uno de ellos violó a su hermano menor reiteradamente: 41 casos de violencia familiar se reportan en Coahuila... diariamente. Sencillamente de espanto. Nadie protesta y nadie dice nada. Las redes no arden.

Nota 1: Lo anterior es aquí en el vecindario de Saltillo y Coahuila. Pero a nivel federal estamos peor que nunca bajo la égida de Morena y sus gobiernos dictatoriales. El último reporte oficial es el siguiente: asesinan a 9 mujeres cada día en el país (Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación). Organismos autónomos e independientes hablan de mínimo 10 mujeres asesinadas, si no es que la estadística es de 14 diarias. Así andamos.

ESQUINA-BAJAN

Nota 2: En Castaños, Coahuila, arrestaron a Lizbeth “N”, señalada por ser propietaria de un refugio para perros, los cuales al parecer estaban en malas condiciones. La pobre mujer, insisto, fue detenida. A reserva de que las autoridades hagan su trabajo, hasta aquí estamos de acuerdo, pero ¿por qué no detienen al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador por la presunción de delitos de alto impacto, los cuales son del dominio público y motivo de preocupación en Estados Unidos? ¿Por qué no se actúa contra Andy López Beltrán? ¿Por qué nadie protesta por semejante impunidad? Un perro y un gato valen más que un ser humano... se los dije hace años.

Nota 3: Impunidad y cinismo obsceno. ¿Hay impunidad y cinismo sin ser obsceno? Caray. Lo de Rubén Rocha de Sinaloa es la crisis total y la evidencia más a la mano de algo inobjetable: no hay Presidente. Claudia Sheinbaum no puede con el cargo. Sus palabras mañaneras son llamados a misa: quien quiere obedecer, obedece. ¿No? Pues es no.