Block de Notas (114): ¿Corridos tumbados? ¡Basura!

A nadie conviene elucubrar con mucho lapso de anticipación sobre los tiempos políticos y electorales, quién va a ser el próximo presidente municipal de Saltillo o el candidato del PRI a la gubernatura. Hay un alcalde, se llama Javier Díaz, el “Tritón”, y hay un Gobernador de lujo y con los pantalones y hebilla bien puestos, Manolo Jiménez Salinas, “el Cowboy Urbano”. Mientras ellos estén en el poder, los criminales, que medran en las afueras de Coahuila y en la sombra (vea el daño brutal a mi estado amado, Zacatecas; vea el daño brutal en Nuevo León; vea el daño brutal al estado de mi madre unida a la eternidad, San Luis Potosí, ¡puf!), jamás, jamás pasarán. Nunca van a estacionarse aquí: no somos Morena , pues.

Gracias por leerme y por todos sus comentarios; gracias por hacer suyas estas letras. Hartos, hartos comentarios me llegan diario por las diversas sagas aquí perfiladas de temas varios, donde usted, y nadie más, es el protagonista. Es decir, usted manda y yo obedezco. Son sus ideas llevadas en letra redonda por su servidor. La virtud es suya, no mía. De nuevo, agradezco de corazón, palabra y pensamiento.

¿Hay buenos, dignos y atildados candidatos para los diversos puestos de elección popular? Caray, sin duda. Una batería de ellos es la siguiente: Javier Díaz, Gabriel Elizondo, Edna Dávalos, Jericó Abramo Masso, Miguel Mery Ayup, Federico Fernández, Miguel Ángel Riquelme... pero insisto, no son los tiempos ni las formas. El ajedrez de la política local lo tiene y lo mueve un sólo ser humano: Manolo “el Cowboy Urbano” Jiménez Salinas. Nadie más.

La cosa es de locos, porque hay un precandidato “independiente” (lo que eso signifique hoy) a la Alcaldía de Saltillo; es... el infante Octavio Pimentel, ya casi exrector de la alicaída Universidad Autónoma de Coahuila. No es broma, él así se promueve. En fin. Quien tenga oídos, que oiga. El que sepa leer, que lea.

Nota 1: Las redes arden. Hay un tipejo llamado Natanael Cano, tiene 25 años y es millonario por cantar... ¡basura! ¿A usted le gusta? Lo respeto. Es eso llamado “corridos tumbados”. Le compuso una pinche canción de puras mamadas de superación (lo que eso signifique hoy) al hígado de Cristiano Ronaldo, jugador de soccer, quien jamás ganó un Mundial debido a su ego cósmico.

Nota 2: Lea lo siguiente de un corrido tumbado: “Me encanta cuando bellaquea./ Quiere que la toque, pe-ro sabes ti/ que esta noche estás pa’ mí. / Ven, trépate encima ‘e mí, manda la ubi’, paso por ti./ .../ Como perros pegaos, besos y par de tragos... / Ella fuma, ella toma... / Está buena y de cara bonita./ Le pones música y solita se excita... / Pero tú, mamá, ¿sabes?, me mamas...”. Es Daniel Donlucas. ¿Lo nota? Las morras son calientes, bellaquean, pistean, se drogan, se excitan solitas... es decir, son un objeto, nada más. Son perras, no seres humanos.

ESQUINA-BAJAN

Nota 3: Las redes ardieron. Desde Portugal hasta Colombia. De Estados Unidos a Tijuana. De Chiapas a Sonora. Natanael Cano le compuso un “corrido tumbado” a CR7 y esto y no otra cosa es lo de hoy para la masa de palurdos e iletrados. Hay una rola de este muchacho sin educación, junto a un tal Dan Sánchez; dice lo siguiente. Bueno, la canción es tan “profunda” que se titula “Como es Arriba es Abajo”, puf.

Nota 4: Lea usted:

“Y me gusta, esta vida sí que se disfruta.

con los plebes nos vamos de putas

y una rubia me ha de acompañar.

Toca relajo, nos jalamos para un buen antro.

puras Luminous, las que destapo.

El VIP lo tengo a reventar...”.