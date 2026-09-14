Block de Notas (115): La realidad a todos sepulta

Y la realidad a todos sepulta, tarde o temprano. Bien nos ha definido en días recientes el deslenguado Donald Trump , con una frase cínica, lapidaria, políticamente incorrecta, pero no alejada de nuestra verdadera realidad, insisto.

Todo aprieta en este país de chocolate, el cual se derrite al sol llamado México. Todo urge, todo es urgente; tanto, que no pocas veces en esa prisa se va la vida. Se puede ir la vida; es literal. La Presidenta (es un decir), Claudia Sheinbaum , habla en su Segundo Informe de Gobierno de un país ficticio, el cual sólo existe en su cabeza. En el mundo real, pues es eso, la realidad agobiante.

Dijo en conferencia de prensa en Washington, en el marco de la guerra comercial con México y Canadá debido a la renegociación del tratado: “México no tiene nada que nosotros necesitemos. ¿Qué tienen? Tamales calientes, tomates y un par de cosas, pero básicamente no tiene nada que nos haga falta; nosotros tenemos petróleo, tenemos todo”.

Parte tiene razón el presidente norteamericano, el cual vino a poner orden y concierto en el mundo entero: en México seguimos aferrados a la famosa y eterna vitamina “T” (tacos, tortas y tamales). No tenemos imaginación para más. Y estamos siempre fuera de los grandes logros de la civilización. Lo que eso signifique.

Una declaración de Trump... borra de un plumazo al menos 90 mil empleos. Lea usted: la política comercial del republicano, con miras a la renegociación del T-MEC y marcada por sus críticas al sector automotriz –incómodas por sus políticas arancelarias, empezando por lo armado y ensamblado en el país–, dejó sin empleo al menos a 90 mil mexicanos, según datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Seguimos siendo maquiladores, no creadores de ideas o productos para el regocijo de todo el mundo; pero vaya, no sé si adjetivar que somos (son los siguientes mexicanos) especuladores de capital, pero no generadores creativos. Aquí entre nosotros, es un decir, deambulan (como si fuesen humanos) el empresario Gonzalo Hevia Baillères (heredero del Grupo BAL, quien en su portafolio tiene a “Palacio de Hierro”, por ejemplo) y la familia Aramburuzabala, con María Asunción Aramburuzabala a la cabeza.

¿Le suenan los nombres? Siempre a la cabeza como los más ricos de México y entre los principales del mundo. Son noticia por lo siguiente: acaban de entrar ambos como accionistas (dueños, pues) de la cotizada franquicia de futbol americano “Halcones Marinos de Seattle”. Los campeones actuales, los “Seahawks”. ¿Cuánta lana se necesita para acceder a ser accionista en un grupo de liga cósmica como la anterior? ¿Usted y yo lo podemos hacer con nuestros ahorros de toda la vida? Pronto le presentaré aquí mi análisis al respecto. De espanto.

El contraste, entonces, es brutal: mientras un par de mexicanos ya juega en la liga millonaria de todo el planeta en materia de “americano” y retacarán sus carteras con más dinero aún, aquí en México –el real, bronco y atrasado en todo, debido a los políticos de Morena y sus políticas asistencialistas y retrógradas, pero eso sí, millonarios ellos– ocurre lo siguiente, lo cual es de verdadero espanto. Y sucede a diario; lo sucesivo es un pálido retrato cotidiano de nuestra pobreza, abulia, desidia, ignorancia y pereza plenas.

ESQUINA-BAJAN

Nota 1: Lea usted el México de hoy, de ayer y de antier. Pero es también el México de mañana, de seguir gobernando Morena. Aquí en el vecindario (Monclova, Coahuila), un niño de apenas 12 años, Dylan Santiago Sifuentes, murió por rickettsia (miércoles 22 de agosto). El menor se infectó al parecer en Ramos Arizpe de la forma más trágica: al tener contacto con una garrapata, el insecto estalló y él posteriormente se talló los ojos con las manos sucias. Su cuerpo fue trasladado a Monclova, su lugar de residencia.

Nota 2: ¿Es un cuadro generado en un ambiente de pobreza e insalubre? Sí y no. Aunque las dos cosas son factor. Las autoridades sanitarias deben recabar las evidencias y dar a conocer los resultados, hacerlo de la manera más rápida y completa posible por lo siguiente: en cuatro años, la letalidad o muerte por rickettsia en Coahuila se ha elevado en un alarmante 46 por ciento. A nivel nacional, Coahuila ocupa el cuarto lugar en picaduras de este bicho. Un nada honroso cuarto sitio.