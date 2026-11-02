Block de Notas 122: Premios políticamente correctos

Se lo dije la ocasión anterior: nada funciona, carreteras para el perro, tráfico inverosímil; si cae una llovizna, aquello se paraliza al menos durante 5 horas... pero la señora Claudia Sheinbaum dijo a la prensa y todo mundo reprodujo sus “decires” de ciencia ficción: “No hay realmente grandes afectaciones económicas...”. “La Shein” no viaja en tranvía, ni en taxi, ni en bus pollero. En fin, es millonaria de Morena .

Comentarios, glosas y apostillas. Hartos, hartos comentarios me han llegado debido a mis letras en las diversas sagas aquí perfiladas. Al momento de redactar la presente entrega, estas notas, me encuentro en medio de la nada. Es decir, se cumplió mi tirada de naipes del pasado “Block de Notas”: aquí le comenté ya hace varias ocasiones que, en virtud de mi magro presupuesto, tiempo y espacio, estoy yendo a la Ciudad de México con frecuencia con miras a investigar, documentar y hurgar en eso llamado “Saltillo 450”. Aniversario ya en la parte trasera de la ciudad y tocando la puerta.

Y la tormenta perfecta se ha formado, es decir, no sólo son los ciclones y huracanes en las costas del Pacífico y Atlántico, no. Al momento de redactar estas notas, insisto, estoy en medio de la nada. Carreteras bloqueadas por el paro de transportistas, los cuales exigen algo sencillo, pero imposible en el mundo de Morena y la hija de Andrés Manuel, la Claudia Sheinbaum: piden e imploran rutas seguras y en buen estado para circular. En un país donde el 90 por ciento de las mercaderías se transportan en tractocamiones, es lo mínimo y justo. Pero el gobierno morenista no puede.

¿Molestarme por ello? Absolutamente no. ¿Me afectan en mi visita a México? Sí, pero es mínima mi queja con respecto a lo que padecen los hermanos trabajadores del volante. La Canacar ha dicho que están participando en esta protesta los 32 estados con 50 puntos de movilización. Les creo. Tengo horas sentado en el tráfico urbano antes de llegar a la Ciudad de México. Y esto me da risa, no me enfada. Hay un letrerito, el cual dice a la letra: “Huehuetoca. Desviación a la izquierda”.

¡Ja! Huehuetoca es un hermoso municipio del Estado de México, al cual en fecha pretérita fui a leer mi poesía. Es un lugar más cercano a Marte y no terreno. Bello y pintoresco, como decimos los mexicanos ante este tipo de villas y pueblos. Pues bueno, estoy en la carretera sentado, leyendo y viendo el letrero de “Huehuetoca”.

Augusto Ramos Melo, presidente de la Canacar, ha puesto el dedo en la llaga: “No podemos continuar asistiendo a reuniones que generan expectativas sin modificar la realidad que vivimos en las carreteras... exigimos resultados, no promesas”. ¿Y la Sheinbaum? Dijo: “...es una afectación pequeña”. “Afortunados aquellos que fueron gobernados por el caballo de Calígula”, lo dijo el escritor Álvaro Mutis; le creemos. El país lo gobierna Morena; sería mejor ser gobernados por un burro... da igual.

ESQUINA-BAJAN

Nota 1: De estupidez también pueden morir los pueblos. México está en ese camino. Justo cuando le hablaba aquí en la anterior entrega de que los premios de literatura son agridulces, siempre. Pues sí, se abonó un nuevo episodio más a mi tesis o tirada de cubilete. Le dije aquí: siempre los premios son agridulces. Ni bien ni mal. Sencillamente, lo aceptado. Lo políticamente correcto, pues. Y siempre han estado desprestigiados.

Nota 2: Anne Carson, quien por azares de la vida estuvo en Saltillo y en Monterrey leyendo su poesía, siempre ante un auditorio de burócratas adocenados, porque los obligaron a ir. No llenaban las sillas, pocas, por cierto. Hoy es Nobel. Anne Carson es políticamente correcta, como lo es Isabel Allende para recibir el Premio Planeta de novela. Voy de acuerdo. ¿Y dónde queda la creación literaria, dónde la poesía y dónde la estética?